Aidants : Venez découvrir la Maison d’Amélie le samedi 12 septembre

L’association Monaco Disease Power organisera samedi 12 septembre une journée portes ouvertes pour faire découvrir au public la Maison d’Amélie, lieu de répit familial destiné aux personnes en situation de handicap, aux aidants et à leurs proches.

« C’est un lieu dévolu aux familles, afin qu’elles puissent se reposer, mais aussi se retrouver entre elles pour échanger au sujet de leurs difficultés communes, et en même temps se sentir chez elles : un lieu de répit.

Certains parents n’osent pas séjourner à l’hôtel parce qu’ils ont peur que leur enfant fasse du bruit, ou tout simplement qu’il n’y ait pas d’accueil adapté… Ici un accueil est prévu pour des personnes ayant tout type de handicap, explique Muriel Natali-Laure, directrice de la Maison d’Amélie.

Ce lieu se présente comme un gîte de vacances ouvert toute l’année avec un accueil à la carte. Les familles peuvent venir y passer des vacances avec leurs enfants ou leurs proches. Il est aussi possible de venir seul, ou de venir avec des enfants et de les confier à un éducateur le temps d’une sortie. On peut également venir en groupe (association, institut…). Par ailleurs nous faisons attention à ce que les différents handicaps des personnes qui séjournent soient à peu près compatibles, par exemple pour qu’une personne qui ne supporte pas le bruit ne se retrouve pas proche d’une autre qui serait très agitée. Nos locaux ont une capacité d’accueil de 19 personnes. La MDPH et les organismes sociaux peuvent aider au financement des séjours, qui sont d’ailleurs proposés à des tarifs modestes, du même ordre que pour des séjours classiques ».

Portes ouvertes Maison d’Amélie

à Annot (04),

le samedi 12 septembre 2015,

de 10 heures à 16 heures

Pour plus d’informations rendez-vous sur : http://www.monacodiseasepower.com/?cat=10