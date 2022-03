Aidants et élections présidentielles : Le baromètre du Collectif Je t’Aide

Ecouter article Ecouter article

À l’approche des élections présidentielles, qui auront lieu les 10 et 24 avril 2022, le Collectif Je t’Aide publie son baromètre intitulé « Où sont les aidants et leurs proches dans la campagne présidentielle ? ». Tour d’horizon des principaux résultats observés.

« Seul un candidat sur deux émet des propositions en faveur des aidants » : C’est le premier constat qui ressort du baromètre du Collectif Je t’Aide consacré à la place des aidants dans le programme des candidats aux élections présidentielles 2022.

À partir de cette question : « Où sont les aidants et leurs proches dans la campagne des élections présidentielles ? », il a pour but de démontrer comment et dans quelle mesure les aidants et leurs proches sont pris en compte par les différents partis politiques. Basé sur une analyse des propositions des candidats, ce baromètre vise à les faire réagir les candidats. Le but est aussi de les encourager à se positionner sur davantage de mesures pour les candidates, tout en alimentant la réflexion des partis politiques en vue des élections législatives.

« Un actif sur quatre sera aidant en 2030 »

« Transition démographique, augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques, les aidants qui devront s’occuper d’un proche seront de plus en plus nombreux, commente ainsi le Collectif Je t’Aide. En 2030, c’est un actif sur 4 qui sera aidant. Les enjeux sont de taille et pourtant la stratégie « Agir pour les aidants » annoncée par le gouvernement n’a donné lieu à ce jour qu’à une mesure visible : la mise en place du congé de proche aidant, encore trop limité. Le Collectif a jugé nécessaire d’étudier quels candidats se positionnent sur la question des aidants ».

11 millions d’aidants… oubliés dans la moitié des programmes des élections présidentielles

Premier et principal constat établi grâce au baromètre du Collectif Je t’Aide : contrairement aux autres sujets (handicap, perte d’autonomie …), le Collectif Je t’Aide fait le lourd constat que la question des aidants n’est présente que dans la moitié des programmes des candidats aux élections présidentielles, alors qu’ils sont aujourd’hui 11 millions en France.

« Le saupoudrage des propositions dédiées aux aidants dans les programmes met en lumière la sous-estimation de leur rôle. Nous constatons l’incapacité des candidats à penser la transition démographique et ses impacts et à y apporter des réponses concrètes dès aujourd’hui. Les aidants pallient les carences de notre système de santé et cela risque de s’aggraver si rien n’est fait », déplore Morgane Hiron, Déléguée Générale du Collectif Je t’Aide.

Peu d’avancées et de propositions concrètes sur les droits et le répit

Si les droits et le répit sont des préoccupations majeures dans la vie quotidienne des aidants, ils sont pourtant très peu évoqués dans les programmes de ces élections présidentielles. En ce sens, le Collectif note que quasiment aucun candidat ne propose d’avancées sur les droits des aidants : seuls deux proposent l’allongement du congé de proche aidant ou la prise en compte du rôle d’aidant dans le calcul des droits à la retraite.

Concernant le répit, il apparaît dans un seul programme de campagne. Ni la formation des professionnels de santé et du secteur médico-social au repérage et à l’orientation des aidants, ni la simplification administrative dans le parcours de soin n’apparaissent dans les programmes des candidats aux élections présidentielles.

« En cette période agitée sur les différents scandales des Ehpad, deux candidats sur trois proposent bien la valorisation des métiers du soin et de l’accompagnement mais aucun n’apporte de solution pour la financer, précise le collectif. Il en va de même pour la 5ème branche de la Sécurité Sociale qui, aujourd’hui, pose beaucoup question quant à son financement. Au final, on trouve peu de propositions concrètes pour les aidants ; davantage pour leurs proches ».

Le Collectif Je t’Aide formule 10 propositions à l’adresse des futurs candidats

Dans la continuité de son engagement pour la défense des droits des aidants, le Collectif Je t’Aide se positionne pour une véritable prise en compte des aidants dans la société suite aux prochaines élections présidentielles. C’est dans ce cadre qu’il formule 10 propositions en faveur des aidants. Celles-ci ont d’ores et déjà été adressées aux candidats à l’élection présidentielle. Il les soumettra également aux candidats qui se présenteront aux élections législatives.

Cliquez ici pour consulter les résultats du baromètre

Pour prendre connaissance des 10 propositions du Collectif Je t’Aide, rendez-vous ici.