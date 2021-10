Aidants et crise sanitaire : Quels impacts et quelles réponses aujourd’hui ?

Plus de six mois après la fin du premier confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19, le Collectif Inter-Associatif des Aidants Familiaux constate, sur la base d’une étude, que la situation des aidants s’est aggravée et qu’ils n’ont pas pour autant obtenu de réponses concrètes du Gouvernement. Elle publie les résultats de cette étude à l’occasion de la Journée des aidants 2021.