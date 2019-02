Agriculture et handicap : Découvrez le témoignage d’Hugo, apprenti

Agriculture et handicap peuvent tout à fait être compatible, c’est ce que nous démontre Hugo à travers son témoignage et celui de ses encadrants.

Agriculture et handicap : un secteur handi-accueillant

Dans le cadre du Mondial des métiers 2019, qui aura lieu du 7 au 10 février, nous vous présentons le secteur de l’agriculture et ce qu’il prévoit pour les personnes en situation de handicap.

L’enseignement agricole s’est donné comme priorité d’accompagner les personnes en situation de handicap vers le savoir et l’emploi. Dans une formation par apprentissage, la réussite du jeune s’inscrit dans un partenariat entre trois acteurs : l’apprenti lui-même, l’entreprise et le centre de formation. L’apprentissage peut constituer un choix pertinent pour l’insertion professionnelle d’un jeune en situation de handicap, sous réserve de quelques adaptations entre ces trois partenaires. Lorsque le handicap est reconnu administrativement par la qualité de travailleur handicapé, l’apprenti et son employeur peuvent signer un contrat d’apprentissage aménagé intégrant des aménagements des conditions de formation, de la durée du contrat et des conditions de travail. L’employeur et l’apprenti peuvent bénéficier des aides et services de l’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (Agefiph) ou du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (Fiphfp).

Enfin, il existe des dispositifs contribuant à la réussite des apprentis en situation de handicap. Certains centres de formation sont labellisés H+ : démarche qualitative d’accueil en formation des apprentis en situation de handicap. Ce dispositif est financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agefiph. D’autres centres accueillent des apprentis du CFA spécialisé d’Auvergne avec des adaptations des contenus et des modalités de formation. Pour renforcer ce partenariat entre l’apprenti, l’entreprise et le CFA, de nombreux outils existent : dispositifs d’individualisation, outils de liaison et surtout qualité de la relation humaine construite entre le jeune, son maître d’apprentissage et son référent pédagogique dans le centre.

Hugo, apprenti en Bac Pro Aménagements paysagers, 18 ans

« Après le collège, j’ai fait un CAPA Travaux Paysagers en apprentissage et je suis actuellement en 1ère année Bac pro Aménagements Paysagers. J’ai le syndrome d’Asperger* qui se manifeste par des difficultés à m’adapter à de nouvelles situations, à communiquer avec certaines personnes. J’ai tendance à m’énerver facilement et à avoir des idées fixes ; c’est gênant dans les relations avec les autres. En classe, j’ai une AVS (auxiliaire de vie scolaire) pour les maths et la physique. Elle prend le relais du forma- teur quand je n’ai pas bien compris. Pour les contrôles, j’ai du temps supplémentaire et je peux faire le contrôle dans une salle à part car j’ai du mal à me concentrer s’il y a du bruit. J’aime être dehors, travailler avec la nature, le végétal. Paysagiste, c’est un métier qui bouge, où on se dépense, où les tâches sont variées. Dans mon entreprise, je suis bien intégré dans l’équipe même si je ne peux pas faire encore tous les travaux. C’est le métier que je souhaite faire plus tard ».

Benoît, maître d’apprentissage de Hugo Entreprise Atout Jardin

« Lors de l’entretien d’embauche, Hugo m’a parlé de son handicap mais comme il semblait extrêmement motivé et que les renseignements pris auprès de son premier employeur étaient très bons, je n’ai pas hésité. Encadrer Hugo nous demande un peu plus de temps. Il a son franc-parler, n’a pas forcé- ment la même logique que nous, il est donc primordial de lui donner des consignes claires et précises pour ne pas le déstabiliser. Il nous apporte sa sensibilité et des idées nouvelles. Il s’est très bien intégré dans notre petite équipe et il prend progressivement confiance en lui, même si je ne peux pas lui confier certaines tâches et notamment la conduite d’engins ».

Dorothée, Formatrice UFA de Lyon-Pressin du FCA Créap

« Pour Hugo, les travaux de groupe peuvent s’avérer difficiles, il préfère travailler seul. Du fait de ses difficultés de repérage spatial, ses travaux écrits sont très désorganisés, les feuilles sont quelques fois pliées ou découpées… nous sommes amenés à lui distribuer des photocopies de cours. Il est discret en classe, participe peu et reste souvent en retrait mais c’est un très bon élève, volontaire, qui assimile bien les cours et four- nit du travail personnel. Il a toutes les qualités pour réussir dans la voie professionnelle qu’il a choisie ».

*Le syndrome d’Asperger fait partie des troubles envahissants du développement apparentés à l’autisme. Il se manifeste par des problèmes à communiquer et à établir des rapports sociaux. Cette forme d’autisme se différencie des autres par un développement cognitif globalement conservé, par des difficultés à coordonner les gestes et à gérer l’espace-temps. Les personnes atteintes de ce syndrome ont du mal à établir des relations, mais s’expriment pourtant normalement. Elles présentent également des comportements assez stéréotypés et se focalisent sur quelques centres d’intérêt ou activités.

En photo : Benoît, Hugo et Dorothée, les trois acteurs de la réussite de cet apprentissage © Draaf Auvergne-Rhône-Alpes

23e Mondial des Métiers Auvergne-Rhône-Alpes

du 7 au 10 février 2019 à Eurexpo – Lyon – Chassieu, Hall 4

Tous les aspects pratiques sur l’accueil des personnes en situation de handicap

HORAIRES D’OUVERTURE

Jeudi 7 et vendredi 8 février 2019 de 9h à 17h

Samedi 9 et dimanche 10 février 2019 de 9h à 18h

TARIFS

– moins de 22 ans : gratuit*

– étudiants : gratuit*

– demandeurs d’emploi : gratuit*

– titulaires de la carte illico Solidaire : gratuit sur présentation d’une carte illico en cours de validité

– adultes : 6 euros

– parking Eurexpo : tarification au quart d’heure. Forfait jour à 8 euros.

* sur présentation d’un justificatif