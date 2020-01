Agora RH face au handicap

Le 27 avril dernier, Agora RH s’est réunie « Dans le Noir », le restaurant insolite de Didier Roche. Ce dernier est intervenu, lors du dîner débat, sur le thème : « 6% de salariés handicapés en entreprise : au delà de l’obligation légale, quels en sont les bénéfices? ». Afin d’apporter des solutions durables pour remplir les obligations d’emplois des travailleurs handicapés au sein de leur entreprise, les membres d’Agora RH ont décidé de s’imprégner de la réalité d’un handicap. L’objectif de cette soirée était de répondre à une problématique d’actualité : « Changer son regard sur le handicap, une opportunité pour l’entreprise ? ».

Pour Didier Roche, parrain du concept « Dans le noir ? » et PDG de l’agence Ethik Event, le bilan est très positif : « Je pense que ce genre de soirée permet de faire comprendre aux participants la problématique du handicap. Nous avons abordé la question de l’obligation de 6 % d’emploi dans les entreprises, ainsi que les différentes solutions à la disposition des entreprises pour la respecter : l’emploi direct, la sous-traitance en milieu adapté ou protégé et l’alternance. Ce fut un grand moment d’émotion pour eux, et ils ont beaucoup plus appris que si je leur avais fait un discours sur le sujet… »

Retour avec Sarah Laurent, Présidente d’Agora RH sur une soirée instructive

Comment s’est déroulée la soirée de l’Agora RH, au restaurant « Dans le Noir ? » ?

Nous avons commencé « en pleine lumière » par une présentation du thème de la soirée : les salariés handicapés en entreprise. Après un bref échange, nous sommes rentrés dans la salle noire. Les membres de l’Agora RH ont vécu une situation inhabituelle avec la perte d’un sens : la vue. Cela nous a permis d’appréhender un peu mieux une situation que vivent au quotidien les personnes souffrant de handicap visuel. Ces personnes se heurtent à des difficultés difficiles à comprendre pour les autres. Mais nous avons également constaté que privés d’un sens, nous faisons appel à tous les autres. Ainsi, ce qui est un handicap peut se transformer, dans le cadre du travail, en un atout.

Pourquoi les recruteurs hésitent à faire confiance aux personnes handicapées ?

La question du recrutement a été largement abordée. Les membres de l’Agora ont exprimé leur difficulté en la matière : trop d’interlocuteurs, manque de clarté dans les rôles de chaque entité, manque de candidats qualifiés. Ceci nous a amené à penser que notre métier était peut être dans le recrutement de personnes handicapées mais surtout dans le développement des compétences, dans la formation des personnes handicapées.

Quel bilan tirez-vous de cette soirée ?

Une soirée riche en surprises et en apprentissage. L’échange entre professionnels des RH voyants et non voyants nous a permis d’entrevoir plusieurs pistes de travail communes tant en matière de recrutement (session de recrutement dans le noir, appel à des recruteurs non voyants) que de formation. Mais aussi de trouver des solutions concrètes à notre obligation légale et au delà de celle ci, à toute la richesse de pouvoir encourager la diversité !