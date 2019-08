Agora RH défie le handicap

Le 27 avril 2009, Agora RH se réunit « Dans le Noir », le restaurant insolite de Didier Roche qui interviendra, lors du dîner débat, sur le thème : « 6% de salariés handicapés en entreprise : au delà de l’obligation légale, quels en sont les bénéfices ? »

Afin d’apporter des solutions durables pour remplir les obligations d’emplois des travailleurs handicapés au sein de leur entreprise, les membres d’Agora RH ont décidé de s’imprégner de la réalité d’un handicap afin de répondre à une problématique d’actualité : « Changer son regard sur le handicap, une opportunité pour l’entreprise ? »

Face à un environnement professionnel et social, porteur de multiples incertitudes, Agora RH a initié une vaste réflexion collective associant l’ensemble de ces membres pour réfléchir, au-delà de l’obligation légale, sur l’emploi des travailleurs handicapés. En effet, les RH se retrouvent face à de nombreuses questions pour recruter des travailleurs handicapés : Comment ? Qui ? Pourquoi ? Que dit la loi ? Comment intégrer au mieux ces travailleurs ?

Une telle démarche, comme le souligne Sarah Laurent, Présidente d’Agora RH, permet de mettre en avant les nombreux intérêts pour les entreprises à recruter des handicapés. Au-delà des obligations légales, ces embauches permettent en effet, de promouvoir la diversité, de bousculer les stéréotypes sur le handicap et d’améliorer l’attractivité d’entreprise en valorisant son image d’employeur référent.

Un état d’esprit :

« Apprendre aux autres & apprendre des autres pour être et rester performant dans sa fonction ! ». Telle est la devise des membres d’Agora RH ».

Créé en janvier 2009, Agora RH est le tout dernier né des 12 communautés de l’hébergeur Agora Fonctions. Les Membres actifs sont obligatoirement responsable du recrutement, de la formation et / ou de la gestion des carrières dans un Groupe ou une Entreprise de plus de 500 Salariés. Agora RH est un réseau de compétence professionnelle ayant pour vocation d’apporter le maximum de réponses opérationnelles sur l’ensemble des questions lié à la fonction RH.

Les membres se réunissent 8 fois par an pour échanger et mutualiser leurs compétences sur une thématique technique ou d’actualité agissant comme un véritable outil de veille. La diversité des secteurs d’une même fonction, le partage d’expériences sur une base documentaire commune et bien d’autres outils permettent à ces membres de gagner du temps, de l’efficacité, d’être prospectifs et leaders en terme d’avancement.

Pour plus d’informations sur Agora RH : www.agoraressourceshumaines.com