Agenda numérique : Le FEPH et ses partenaires lancent une campagne d’accessibilité

À l’occasion de la 1ère Assemblée de l’Agenda numérique, le FEPH et ses partenaires ont lancé leur campagne pour l’Accessibilité des sites Web, le 16 juin 2011. 95 % des sites Web publics sont toujours inaccessibles. Concrètement, cela signifie que les personnes âgées et les personnes handicapées ne peuvent pas accéder à des informations vitales en ligne et effectuer les mêmes tâches que les personnes non handicapés. Le FEPH, représenté par son Secrétaire, Rodolfo Cattani, et son Directeur intérimaire, Javier Güemes, ont présenté à l’Assemblée de l’Agenda numérique des propositions concrètes pour améliorer l’accessibilité de ces sites.

>Pourquoi l’accès aux sites Web est-il crucial pour les personnes handicapées ?

Dans notre société où le numérique occupe une place croissante, de plus en plus d’informations et de services sont disponibles en ligne. Pour y avoir accès, les personnes handicapées et les personnes âgées ont besoin de sites Web conçus en fonction des normes d’accessibilité du Web pour pouvoir utiliser correctement leurs technologies assistives. Malheureusement, la plupart des sites Web, y compris ceux de services publics, ne respectent pas ces normes et sont inaccessibles à une grande majorité de la population.

Lars, Danemark :

« J’ai essayé d’accéder à un site Web gouvernemental qui présentait une courte vidéo sur le fonctionnement des élections. Je n’ai pas pu comprendre cette vidéo parce qu’il n’y avait aucune version alternative de cette vidéo avec une interprétation en langue des signes. »

Helena, Pologne :

« L’Internet est un outil fabuleux mais je ne peux pas accéder à mon compte bancaire en ligne parce que les opérations à réaliser pour se connecter au site Web de ma banque sont trop compliquées. »

Stefan, Allemagne :

« À la radio, j’ai entendu une publicité qui expliquait aux auditeurs comment payer ses factures d’électricité en ligne. Cela m‘intéressait. Je me suis donc rendu sur le site mentionné. Cependant, il s’agissait d’une animation Flash et, comme je suis aveugle, mon lecteur d’écran n’a rien pu lire du tout. Je n’ai donc pas pu payer mes factures en ligne comme tout un chacun. »

>Que faut-il faire ?

La Commission européenne s’est engagée à améliorer l’accessibilité du Web à l’horizon 2015 :

– L’Agenda numérique pour l’Europe, un des piliers de la Stratégie Europe 2020, et la Stratégie Handicap de l’UE 2010-2020 font état d’une proposition de loi qui « garantirait l’accès complet des sites Web du secteur public et des sites Web qui fournissent des services de base pour 2015 ».

– En adoptant la Convention de l’ONU sur les Droits des Personnes Handicapées, l’UE s’est engagée à prendre des mesures visant à garantir l’égalité d’accès à l’information pour les personnes handicapées.

Par le passé, les institutions européennes ont promis, à plusieurs reprises, de rendre accessibles les sites Web du secteur public mais, à l’heure actuelle, cet objectif est loin d’être atteint.

L’Accès au Web doit devenir une réalité pour tous !

L’heure est venue d’agir ! À l’occasion de la première Assemblée de l’Agenda numérique, 4 organisations européennes clés, AGE platform Europe, l’ANEC, l’UER et le FEPH ont joint leurs forces pour appeler la Commission européenne à proposer une législation contraignante qui fera de l’accessibilité du Web pour tous une réalité et ce, dans les meilleurs délais.