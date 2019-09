Agence intérim pour travailleurs handicapés

Même si l’intérim s’adresse de plus en plus aux travailleurs handicapés, jamais aucune entreprise de travail temporaire ne s’était jusqu’à maintenant totalement dédiée à ce public. La direction du groupe Toulouse Intérim a décidé toutefois d’aller plus loin en ouvrant cet été une agence entièrement dédiée aux travailleurs handicapés, mettant à la disposition des clients de toutes ses agences les CV des candidats. Afin de démystifier le handicap, le groupe s’apprête aussi à lancer une campagne publicitaire aux messages percutants ! Exemple : « Rémy passe ses journées dans un fauteuil… comme tous ses collègues à la compta » !