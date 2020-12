Agence interdépartementale de l’autonomie : Une nouvelle structure

Listen to this article Listen to this article





Hauts-de-Seine et Yvelines : Lancement de l’agence interdépartementale de l’autonomie

Fédérer tous les partenaires de l’écosystème de l’autonomie, créer de nouvelles offres de services, et favoriser l’émergence de solutions technologiques et innovantes : Tels sont les objectifs de l’agence interdépartementale de l’autonomie récemment inaugurée par Pierre Bédier, président du Conseil départemental des Yvelines, et Georges Siffredi, président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Ainsi, cette nouvelle entité repose sur deux pôles d’activité : une plate-forme de services, qui structure, organise et déploie l’offre à destination des personnes fragiles ; et un hub innovation, destiné à faire émerger les offres de demain.

« Il faut tendre vers un maintien à domicile le plus long possible, en accélérant la professionnalisation des personnels et en s’appuyant sur la révolution technologique, source de progrès et d’économies. C’est un des objectifs de cette agence », a souligné Pierre Bédier, président du Conseil départemental des Yvelines.

Des propos complétés par ceux de Georges Siffredi, président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine : « Il faut imaginer des solutions nouvelles, notamment liées au numérique, pour développer des innovations et faciliter le maintien à domicile des personnes. Les Départements doivent être en première ligne sur ces sujets liés à l’autonomie et au grand âge. »



En photo : Pierre Bédier, président du Conseil départemental des Yvelines, et Georges Siffredi, président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, signent le protocole d’accord pour la création de l’agence interdépartementale de l’autonomie, en présence de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l’autonomie. (Crédits : CD92/Julia Brechler).

Plus d’infos sur : https://www.hauts-de-seine.fr/toutes-les-actualites/detail/une-agence-interdepartementale-pour-lautonomie