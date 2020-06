Agen: l’AAPI continue le combat

Reconnue par la DDASS suite à la loi de 2005 sur l’égalité des chances (GEM), l’association AAPI (Aide et appui aux personnes intéressées) donne tout pour les handicapés. Elle regroupe des personnes souffrant ou ayant souffert de troubles psychologiques, de solitude et d’isolement et organise des activités de loisirs (divers ateliers, sortie, séjours). Cette communauté regroupe 179 adhérents, tous volontaires pour changer leur quotidien et avoir un peu plus confiance en eux. Parmi les nombreuses activités et sorties proposées par les coordinateurs, on compte : le cinéma, le théâtre, l’acrobranche, les sorties au musée, l’équitation, la gymnastique…

Pour les adhérents, aucune obligation de participer aux sorties et un local avec bibliothèque et atelier de poterie et d’arts plastiques est mis à leur disposition. Grâce à tout cela, ils peuvent apprendre à s’intégrer en société, devenir autonomes. Des amitiés se nouent dans la plupart des cas. « Dans cette association, tout le monde s’aide », explique Mme Lecomte, directrice de l’organisation. Différents thèmes sont proposés pour les activités de culture. Les handicapés s’impliquent, ils s’y mettent de bon cœur. Tous les âges sont regroupés, et malgré cette différence, une très bonne ambiance règne.

Pour toutes ces sorties, l’adhésion s’élève à 17 € à l’année, un prix qui vous laisse sans voix !

AAPI

Du lundi au vendredi, de 10 heures à 19 heures, et le samedi, de 14 heures à 18 heures.

6, rue de Nouvion, AgenTél. 05 53 48 03 46.