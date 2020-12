Agefiph : une nouvelle offre d’intervention

Listen to this article Listen to this article

L’Agefiph renouvelle profondément, non seulement ses aides financières mais aussi la manière d’y accéder et ainsi le rôle de ses partenaires services dans son action. Jusqu’à présent, toute personne handicapée ou entreprise, dès lors qu’elle remplissait les critères d’éligibilité pouvait bénéficier automatiquement des aides ou services de l’Agefiph, quelqu’était son degré de handicap, ses effectifs, son éloignement de l’emploi, les réalités régionales et les disponibilités budgétaires de l’Agefiph.

À partir du 1er janvier 2012, à cette logique de prêt-à-porter va succéder celle du sur-mesure : les aides seront majoritairement prescrites par un professionnel de terrain, en fonction de la situation et des besoins de l’entreprise ou de la personne pour concrétiser l’insertion et le maintien dans l’emploi. L’objectif de l’attribution des aides étant de faire porter l’effort en priorité là où il est utile.

Pourquoi une nouvelle offre d’interventions ?

La loi du 11 février 2005 a modifié le mode de décompte du nombre de salariés handicapés en entreprise et celui du calcul de la contribution à l’Agefiph. L’objectif était de donner tout son poids à l’obligation d’emploi, de renforcer le caractère contraignant de la loi, et de doter le fonds pour l’insertion professionnel des moyens de développement à la mesure des besoins. L’effet produit a été que, dès 2007, la collecte de l’Agefiph, qui se montait jusque là à 420 millions d’euros, a été portée à 613 millions d’euros, augmentant d’un seul coup de 44 %. Cette disponibilité budgétaire a permis à l’Agefiph d’abord de développer et d’expérimenter de nouveaux services en amont de l’emploi et dans l’entreprise. Ensuite, de faire face lorsque la crise économique de 2008 s’est déclenchée. Et malgré la crise, l’emploi des travailleurs handicapés a continué d’augmenter.

Avec la reprise économique, un recours aux CDD et à la sous-traitance a été constaté, mais les demandeurs d’emploi handicapés on été trop souvent laissé de côté, selon l’Agefiph. L’enjeu crucial du maintien des travailleurs dans leurs emplois est également apparu encore plus nettement. Ces leçons ont guidé l’Agefiph dans la définition de ses nouvelles priorités.

Cinq principes d’action

– La fin de l’automaticité dans l’attribution des aides,

– La définition de publics prioritaires : demandeurs d’emploi handicapés loin de l’emploi, et petites et moyennes entreprises,

– La mobilisation sur mesure des aides de l’Agefiph dès lors que le droit commun aura rempli son rôle,

– La prescription des aides et prestations en fonction de ces principes par nos partenaires services Cap emploi (pour l’accès là l’emploi) et Sameth (pour le maintien dans l’emploi),

– L’adaptation des priorités nationales en fonction des réalités régionales qui sont différentes les unes des autres.

Trois priorités retenues

1. La formation des personnes handicapées à la recherche d’un emploi

« La formation reste le levier principal de l’insertion professionnelle durable en matière d’accès ou de maintien dans l’emploi », note l’association.

Cette priorité :

– a toujours été un axe historique de l’Agefiph ;

– a été confirmée lors du transfert de compétence par l’État ;

– se focalise sur les demandeurs d’emploi (en cohérence avec la troisième priorité) ;

– se traduit budgétairement : 29 % du budget de l’Agefiph lui sera consacrée en 2012.

2. La qualité de l’accompagnement/conseil délivré aux entreprises et aux personnes handicapées

Concrètement, cette priorité porte sur :

– l’animation du réseau des partenaires opérationnels (partenaires-services et prestataires) : l’offre d’interventions de l’Agefiph est conçue pour s’appuyer sur l’expertise de ces partenaires.

« L’accompagnement répond à une demande des bénéficiaires (personnes handicapées et entreprises) et doit leur être « garanti ». Le conseil constitue une attente majeure de la part des entreprises, bien avant les aides. Ce sont des facteurs importants de développement de l’efficacité des parcours vers l’emploi. »

3. Une meilleure prise en compte des besoins des personnes handicapées éloignées de l’emploi

Si on considère que les personnes handicapées proches de l’emploi peuvent plus facilement participer au « jeu du marché du travail », ce n’est pas le cas des personnes handicapées qui rencontrent des freins liés à leur qualification, à leur âge ou à leur handicap.

L’extension des Prestations Ponctuelles Spécifiques, le maintien d’une offre large d’aides à la compensation du handicap, les services des Cap emploi et des Sameth, seront donc mobilisés au regard de cette priorité.

« L’inadéquation demande et offre d’emploi (volume et compétences) fait des personnes handicapées éloignées de l’emploi un public stratégique moins ciblé par l’intervention des autres institutions. »

L’offre d’interventions 2012

1. Les évolutions

Le contingentement des prestations et des aides :

– les critères d’éligibilité ne suffisent plus pour bénéficier d’une aide ; ils sont complétés par des priorités : déterminées au plan national, hiérarchisées au plan régional.

– les volumes d’aides sont lissés sur l’année (« égalité d’accès dans le temps »). Cela vise l’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire tout en pouvant s’ajuster aux priorités régionales concertées.

La prescription des prestations et des aides :

– apporte une réponse (prestation ou aide) davantage pertinente à un besoin ou une situation, au regard notamment de l’effet levier vis-à-vis de l’emploi qui peut en être attendu ;

– s’appuie systématiquement sur l’examen préalable des possibilités ouvertes en amont par les aides du droit commun ;

– tient compte des priorités définies aux plans national et régional.

Certaines prestations ou aides ne peuvent plus être directement sollicitées auprès de

l’Agefiph.

Les mesures retenues

– Suppression des primes à l’embauche automatiques (employeur et personne handicapée) au profit d’une aide à l’insertion professionnelle (AIP) pour les employeurs recrutant des personnes handicapées les plus en difficulté sur le marché du travail (chômeur de longue durée, + 50 ans, individus sortants du secteur spécialisé) et d’une aide ponctuelle personnalisée renouvelable (EPAPE), pour les personnes handicapées qui rencontrent des obstacles de nature sociale durant leur parcours vers l’emploi.

-Modification de l’aide au maintien dans l’emploi : elle sera constituée d’une première partie forfaitaire dans l’esprit de l’actuelle aide, à laquelle pourra s’additionner, si cela s’avère nécessaire, une seconde partie plafonnée pour prendre en compte des actions complémentaires de faibles montants qui aujourd’hui nécessitent de solliciter un nouveau dossier. L’expérimentation Vie au travail ne sera pas reconduite dans sa modalité «service». Les employeurs pourront en revanche mobiliser les autres prestations et aides nécessaires dans les situations qui ne relèvent ni de l’insertion ni du maintien.

– Des aides à la compensation pour les personnes handicapées moins foisonnantes mais davantage forfaitisées, plus lisibles au regard de la montée en puissance de la prestation de compensation du handicap. De surcroît, l’Agefiph ne se positionnera plus en assureur en dernier ressort (attente de cofinancements) mais de façon plus réactive en accordant des subventions plus rapidement.

– Normalisation de l’accompagnement à la création d’activité en s’appuyant sur les prestataires NACRE et mettant à leur disposition une prestation d’évaluation de l’adéquation handicap-projet. Par ailleurs, l’aide au créateur sera forfaitisée.

– Prise en compte de la priorité forte du gouvernement sur le développement de l’apprentissage qui s’accompagne d’un niveau élevé d’aides publiques, en supprimant les primes Agefiph à l’employeur et à l’apprenti mais en soutenant les dispositifs de développement, de tutorat et de suivi des apprentis. Pour ces derniers, l’EPAPE sera mobilisable.

-Priorisation de la professionnalisation en maintenant des aides incitatives à l’employeur pour s’engager dans la voie des contrats de professionnalisation et de leur pérennisation. Une aide forfaitaire sera également attribuée aux personnes handicapées de 45 ans et plus. Enfin, à titre transitoire, les actions de développement en partenariat avec les OPCA demeureront.

– Redéfinition des outils et des modalités de mise en œuvre des actions de formation en direction des demandeurs d’emploi handicapés. Les formations individuelles, formations courtes et formations collectives demeurent.

– Développement des prestations en ligne sur deux axes : l’espace emploi du site et les prestations type « un jour un métier en action », « handichats », de manière sectorisée ou régionale.