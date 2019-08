Agefiph : moins d’aides automatiques pour 2012 !

2011 est une année de transition et de mutation dans beaucoup de domaines. Les personnes handicapées en recherche d’emploi peuvent sans doute se

sentir fragilisées, mais ce n’est peut être qu’une simple impression car la crise de 2008 nous a montré que l’emploi des personnes handicapées résistent de mieux en mieux aux crises économiques. François Atger Directeur de la communication de l’Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) nous parle ici de cette transition que vit aussi l’Agefiph, de l’image des travailleurs handicapés et des nouvelles mesures qui verront le jour en 2012.

L’année 2011 était une année de transition pour l’Agefiph que pouvez-vous malgré tout en dire ?

En effet 2011 est une année de transition mais elle n’est pas terminée. Il est encore trop tôt pour en tirer des enseignements. La tendance observable depuis 4 ans se poursuit, il y a un réel progrès dans le recrutement des personnes handicapées. 2011 ne fait pas exception pour ce que l’on peut en constater. Le maintien dans l’emploi est aussi en progression mais le plus marquant c’est le bond en avant des formations en alternance (+39%).

L’autre bonne nouvelle concerne les entreprises à quota zéro, qui ne représentent plus qu’une petite minorité. Les actions que nous avions menées dans ce sens sont une véritable réussite. Ce que nous constatons c’est une tendance lourde des entreprises pour s’occuper de l’emploi des personnes handicapées. À cela plusieurs explications : sans doute l’effet coercitif de la loi, ensuite l’attractivité des aides de l’Agefiph plus ciblées et plus personnalisées. La représentation du handicap dans l’entreprise a aussi évoluée

notamment sous l’effet du vieillissement des salariés et des mesures pour les accompagner, ainsi qu’une tendance des grandes entreprises à intégrer la diversité

en leur sein.

Sous quelle forme l’Agefiph sera-t-elle présente lors de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées de cette année ?

L’Agefiph sera bien sûr aux cotés du FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) et de L’Adapt (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) ainsi qu’aux cotés d’autres organisations dans 300 événements en France. Cette semaine comporte beaucoup de temps forts et une

grande médiatisation, à commencer par notre WEBTV handichat.fr qui émettra 11 heures par jour pendant la semaine. Nous en profiterons pour annoncer la nouvelle

offre d’interventions (services, prestations et aides) que l’Agefiph va mettre en oeuvre à partir de 2012. Ces mesures tiennent compte de la baisse importante des contributions puisque ce sont 8000 entreprises en moins qui depuis 2010 ne contribuent plus. Parallèlement, l’Etat a transféré à l’Agefiph nombre de responsabilités d’administration publique,

comme la compétence de la formation professionnelle de travailleurs handicapés et la reconnaissance de la lourdeur du handicap dans le cadre de l’emploi. À cela viendra s’ajouter fin 2012 la gestion de la déclaration de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH). Ces nouvelles missions, nous placent plus que jamais comme l’opérateur central de l’emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire.

Une enquête menée par IMS Entreprendre auprès de 400 managers et rendue public en mai dernier faisait ressortir que les personnes handicapées en entreprises souffraient encore de stéréotypes archaïques, qu’en pensez-vous ?

Un vrai paradoxe : l’image des personnes handicapées en entreprises évolue favorablement mais les stéréotypes sont encore très présents. L’étude d’IMS démontre aussi que l’on peut agir pour faire changer les choses. La campagne que nous avons menée avec Grégory Cuilleron nous a permis de constater que l’image de l’Agefiph et des valeurs qu’elle défend ont progressées dans le grand public de 12% et nous place à 39% de notoriété. Un résultat qui montre que le public et les entreprises entendent notre message.

Au mois de mars vous annonciez que l’Agefiph devait mettre en place avant la fin de l’année son programme d’intervention pour 2012, qu’en est-il ?

Oui notre nouvelle offre d’interventions (services, prestations et aides) sera annoncée lors d’une conférence de presse le 15 novembre à l’occasion de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées. C’est le fruit d’un intense travail, s’appuyant sur le bilan de nos précédentes années, avec nos partenaires de terrain et nos salariés qui ont contribué à éclairer les décisions des administrateurs de l’Agefiph.

À partir de quand seront-elles opérationnelles ?

À partir de janvier 2012.

Quelles sont les grandes différences avec ce que l’on a connu ?

Elles tiennent compte de la baisse significative des ressources de l’Agefiph et de ses nouvelles missions. Il y aura donc moins d’aides automatiques et bien plus de sur mesure. Certaines vont se développer, d’autres seront modifiées mais je ne peux pas en dire plus aujourd’hui.