Agefiph Ifop nouvelle étude sur le ressenti des travailleurs handicapés

L’Agefiph Ifop présentent les résultats d’une deuxième consultation menée auprès de personnes handicapées sur leur vécu professionnel au cours de la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus.

Cette enquête nationale Agefiph Ifop avait pour principal objectif de comprendre les impacts de la sortie du confinement sur le quotidien professionnel des personnes en situation de handicap. Pour rappel, une première enquête s’était intéressée mi-mai à leur ressenti pendant le confinement.

Cette consultation Agefiph Ifop s’est déroulée du 18 au 26 juin et 3879 personnes handicapées ont répondu. Une belle participation qui confirme que cette population a aussi besoin de s’exprimer sur le sujet.

L’Ifop (l’organisme qui a mené l’enquête) a aussi pu comparer les résultats de l’enquête menée avec l’Agefiph avec une autre conduite auprès du grand public sur le ressenti depuis le début du déconfinement.

Les principaux constats de l’enquête Agefiph Ifop

Sur le plan professionnel

Au niveau professionnel, le ressenti est similaires entre personnes handicapées et grand public . Les personnes handicapées sont tout aussi motivées que le grand public par le fait de retrouver leur cadre de travail habituel (33% vs 30%) et leurs collègues (46% vs 49%), et de donner du sens à leur travail (27% vs 28%).

28% des personnes handicapées se disent soulagées par la reprise (31% chez le reste des salariés) mais une différence plus accentuée s’exprime quand on évoque leur condition physique face à cette reprise : 14% des PSH se disent en forme contre 26% pour le reste du public ; 44% se sentent fatiguées contre 29% pour le grand Une opinion assez négative du télétravail. 36% des personnes handicapées estiment que le télétravail a un impact négatif sur leurs conditions de travail et 29% estiment qu’il a eu un impact positif.

Sur le plan personnel

La proportion des personnes handicapées qui disent traverser la période « facilement » a baissé de 7 points depuis la première phase d’étude (31% contre 38%), et 69% estiment aujourd’hui s’en sortir difficilement (+ 8 points par rapport à la première vague, où elles étaient 61%). Elles sont de plus nombreuses à exprimer une dégradation de leur état de santé physique (34%) et mentale (29%) depuis le début de la L’avenir vu sous un angle plutôt pessimiste, en particulier au niveau économique . Seul 34% des personnes interrogées sont optimistes pour les 3 prochains mois (32% sur la vague 1) et 53% s’inquiètent pour leur emploi (54% sur la vague 1). Par ailleurs, les personnes handicapées craignent plus les conséquences économiques de la crise (58%) que le risque d’être infecté par le virus (42%).

L’engagement des entreprises auprès des salariés en situation de handicap

Les PME sont les plus attentives à la situation de leurs salariés. 58% des personnes handicapées salariées d’entreprises de 10 à 49 salariés estiment que leur employeur a pris en compte leur handicap dans la réorganisation du travail lors du déconfinement ; elles sont 50% dans les entreprises de plus de 500 salariés.

Une consultation pertinente et apprenante pour l’Agefiph

Sur le plan personnel, cette nouvelle enquête confirme une certaine vulnérabilité des personnes handicapées face à la crise , au niveau psycho-social et économique notamment, soulignant davantage une situation problématique qui ne semble pas s’arranger.

avec un ressenti similaire sur les problématiques liées au travail, à l’exception du télétravail, perçu plus négativement. Un sujet que l’Agefiph a pris en compte pendant le confinement, à travers la mise en place de mesures de soutien exceptionnelles. Cette consultation confirme l’engagement des entreprises en faveur du handicap, même si des efforts restent encore à fournir . L’accompagnement de l’Agefiph auprès des entreprises demeure essentiel, et doit se poursuivre.

Les résultats nous ouvre les yeux sur une réalité peu visible : 1 million de personnes handicapées sont en emploi, dans les entreprises et elles partagent le même quotidien professionnel que l'ensemble de la population.

Cette mobilisation va poursuit au mois de juillet puis à la rentrée avec le démarrage d’une consultation en ligne des personnes handicapées et des entreprises pour identifier les besoins qui ont émergés de la crise sanitaire (plus d’informations sur : www.activateurdeprogres.fr ) et la tenue d’une édition 100% digitale de l’Université du Réseau des référents handicap du 6 au 9 octobre (plus d’informations sur : www.agefiph-universite-rrh.fr ).

Télécharger les résultats de l’étude : étude Agefiph Ifop de Juin 2020