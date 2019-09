AG2R-ISICA se mobilise en faveur de la Journée Nationale de l’Audition

Pour la 9e année consécutive, AG2R-ISICA, partenaire de la Journée Nationale de l’Audition (JNA), mobilise les ressources humaines et logistiques de son réseau afin d’animer des échanges avec les spécialistes de l’audition. La JNA, qui se déroulera le 12 mars 2009, aura pour thème : l’image de l’appareil auditif.

Les troubles de l’audition touchent près de 10% de la population, soit plus de 5 millions de français. Pourtant, seule 1 personne sur 2 s’en préoccupe réellement et fait contrôler régulièrement ses capacités auditives. La malentendance liée au vieillissement naturel de l’oreille (presbyacousie) est encore trop souvent considérée comme une fatalité. Un diagnostic et une prise en charge médicale précoces, plus systématiques, permettraient d’apporter des solutions véritablement efficaces.

Dans le cadre de sa démarche de prévention, AG2R-ISICA participe au dépistage en proposant des tests de contrôle auditif gratuits dans ses agences.

Information et sensibilisation

Partenaire historique de la JNA, les Directions régionales AG2R-ISICA mettent en œuvre un programme d’actions destinées à informer et à sensibiliser leurs assurés et le grand public sur les troubles auditifs, durant toute la semaine du 9 mars.

Au travers de réunions d’information et de conférences, ou de manière plus ludique avec des expositions ou des spectacles, chacun pourra s’informer sur les pathologies, les aides auditives, les coûts d’appareillage et les possibilités de prise en charge. Ainsi, 80 animations seront proposées sur 54 sites dans 43 villes de France.

Cette année, AG2R-ISICA met à la disposition du grand public un mini-guide sur la presbyacousie et la réhabilitation de l’audition (spécificités de l’appareillage, coût engendré, etc.) élaboré en collaboration avec le professeur Christian Gelis, président de la JNA, et distribué dans l’ensemble des lieux où AG2R-ISICA accueillera l’opération.