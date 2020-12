AFPA Transitions accompagne les bénéficiaires du RSA dans la région Centre

Listen to this article Listen to this article





AFPA Transitions, le cabinet conseil de l’AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) spécialisé dans l’accompagnement des transitions professionnelles remporte un appel d’offre à l’initiative du Conseil général du Loiret, visant des prestations d’accompagnement et de placement en emploi durable de bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). Cette mission d’une durée de 3 ans concerne les bassins d’emploi d’Orléans et Pithiviers ainsi que Montargis et Gien.

Dans un contexte de forte évolution du taux de chômage dans le département du Loiret, le Conseil général, qui a la responsabilité de la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA) a souhaité renforcer son implication dans le développement de l’emploi en direction des publics les plus en difficulté.

Il s’agit pour AFPA Transitions d’accompagner les bénéficiaires du RSA pour lesquels un appui individuel dans leurs démarches vers un accès à l’emploi ou vers la reprise d’un emploi est nécessaire.

L’accompagnement : deux parcours pour une même finalité, un emploi durable

Le rôle d’AFPA Transitions consiste à accompagner les candidats vers et dans l’emploi, de l’insertion jusqu’à un emploi pérenne au moyen de deux parcours différents, adaptés à la problématique des bénéficiaires :

– un parcours dit « dynamique emploi » : il s’agit d’accompagner la personne dans un parcours lui permettant l’accès à l’emploi. Cette période débute par un diagnostic approfondi de la situation du bénéficiaire puis par la vérification et la consolidation de son projet professionnel : ce parcours passe souvent par une formation ou un parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE), pour aboutir au placement en emploi (prospection auprès des entreprises, organisation des entretiens avec les entreprises, suivi et accompagnement dans l’emploi).

– un parcours dit « placement direct » : il concerne des personnes plus proches de l’emploi. Il s’agit là de repérer les atouts du candidat pour lui permettre d’accéder à un emploi direct le plus rapidement possible, en mettant en adéquation ses compétences et les offres d’emploi ciblées.

À propos d’AFPA Transitions

Créé le 1er avril 2010 par l’AFPA, AFPA Transitions est le cabinet conseil spécialisé dans l’accompagnement des transitions professionnelles. AFPA Transitions intervient sur l’ensemble du territoire national, auprès des personnes, des entreprises, des branches professionnelles, des OPCA et des collectivités territoriales pour faciliter la mise en œuvre de dispositifs et de parcours de transitions professionnelles.