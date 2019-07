Adultes en situation de handicap : Partez en vacances avec Handétour

Posted in:

PARTIR EN VACANCES AVEC HANDÉTOUR : DES SÉJOURS DÉDIÉS AUX ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP

HANDÉTOUR, association loi 1901, a pour objet l’organisation de séjours de vacances pour adultes en situation de handicap suite à une lésion cérébrale acquise survenue à la suite d’un traumatisme crânien, d’une tumeur, d’un AVC, d’une anoxie cérébrale ou d’une infection méningée.

Ces adultes qui ont vécu comme nous, se trouvent confrontés brutalement à des restrictions de leurs fonctions cognitives qui se manifestent diversement par une grande fatigue, un déficit de mémoire, d’orientation, de concentration, avec parfois des troubles moteurs associés plus ou moins importants. Chaque vacancier, quelles que soient ses difficultés et ses différences, participe aux activités exceptionnelles telles que le parachute ascensionnel, le parapente bi-places ou bien d’autres encore, dans un esprit de partage, de confiance et de convivialité.

HANDÉTOUR bénéficie de tous les agréments tourisme, VAO et ANCV. Travaillant en partenariat avec des professionnels, chaque vacancier est pris en charge en fonction de ses besoins de soins, d’accompagnement dans sa vie quotidienne, tout au long du séjour et peut profiter de ses vacances en toute sécurité en milieu ordinaire, avec un accompagnement de qualité.

Avec de petits groupes limités à 8 vacanciers et autant d’accompagnateurs supervisés par 1 directeur, les vacances HANDÉTOUR offrent des moments de bonheur et d’échanges forts et inoubliables. C’est pour cette raison que les vacanciers restent fidèles à notre esprit de qualité et d’originalité.

Les séjours situés dans des lieux d’exception, se déroulent avec un accompagnement renforcé à raison d’un accompagnant par vacancier. Professionnels de soins et de santé sont disponibles. Chaque lieu permet de vivre des moments dans la convivialité, de partager les activités avec les valides aidés par des professionnels, de vivre des expériences inoubliables comme le parachute ascensionnel, le jet ski, vol en autogire, pour découvrir des lieux et activités inoubliables.

L’accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne est assuré en fonction des besoins de chaque vacancier par des accompagnants présents sur site en permanence, disponibles et formés pour assurer le confort du vacancier, et sa sécurité au quotidien dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Tout est pris en charge par HANDÉTOUR. Cela comprend le transport au départ de Paris jusqu’au retour, l’hébergement, les activités, les sorties et loisirs, l’accompagnement personnalisé au quotidien.

Un séjour clé en main, tout compris, plein d’émotions.

HANDÉTOUR facilite l’accès aux vacances en garantissant un engagement de qualité. En quelques clics, il est possible de s’inscrire en ligne et de fournir tous les documents, rapidement et efficacement.

HANDETOUR bénéficie de l’agrément ANCV et peut recevoir les chèques vacances.

Toute l’équipe HANDÉTOUR est disponible pour traiter rapidement votre demande et répondre à vos souhaits.

Les séjours 2019 sont disponibles sur le site handetour.fr et votre inscription se fait en ligne facilement et rapidement.

Pour nous contacter : contact@handetour.fr ou appelez le 06.87.68.67.93 en laissant vos coordonnées et vous serez rappelé dans un délai de 24 h.

Toutes les informations sont disponibles sur le site www.handetour.fr