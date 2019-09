Adrexo, une entreprise Handi-engagée

Adrexo est une filiale du Groupe Spir Communication, spécialisée dans la diffusion d’Imprimés Publicitaires physiques et numériques. L’entreprise emploie plus de 23 000 collaborateurs, dont 22 000 distributeurs d’imprimés publicitaires en boîtes à lettres, répartis dans 250 centres sur tout le territoire national.

En 2008, Adrexo a concrétisé la mise en œuvre de sa politique handicap par la création d’une Mission interne baptisée DEFI Handicap. Son rôle est de Développer l’Emploi, la Formation et l’Insertion des personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sein d’Adrexo.

En pratique, elle accompagne les collaborateurs handicapés dans leurs démarches, et leur propose notamment un dispositif d’aides financières adaptées. Lorsque le handicap d’un salarié le nécessite, la Mission DEFI gère également son aménagement de poste. Pour changer le regard porté sur le handicap, elle mène régulièrement des actions de sensibilisation en interne, et anime des sessions de formation à destination des managers.

Fin 2011, Adrexo a signé, avec l’ensemble des partenaires sociaux et la DIRECCTE, un accord d’entreprise pour une durée de 4 ans (2012-2015) afin de renforcer et pérenniser ces engagements. Il s’articule autour de 4 axes :

Le recrutement : Adrexo s’est engagée à recruter 500 personnes reconnues travailleur handicapé sur 4 ans. La moitié de ces recrutements ont été effectués sur les années 2012 et 2013.

La sensibilisation, afin de favoriser l’intégration de tous, et faire changer le regard porté sur le handicap.

La formation, pour que tous les acteurs de l’entreprise intègrent le handicap à leurs pratiques professionnelles. En 2013, plus de 100 managers ont été formés.

Le maintien dans l’emploi, afin d’accompagner les personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours professionnel tout en préservant leur état de santé.

Adrexo s’engage également au niveau local et national aux côtés d’associations ou clubs en lien avec le handicap. Soutenir ces initiatives et valoriser les performances des personnes en situation de handicap, permettent à la Mission DEFI Handicap de partager avec tous les collaborateurs de l’entreprise les valeurs de solidarité et de respect.

“Notre politique handicap est un engagement fort, nous comptons dans nos effectifs 740 travailleurs handicapés, soit un taux d’emploi de 9, 5 %.

Nous sommes présents sur tout le territoire national, y compris dans des zones rurales. Offrir un emploi à tous et favoriser l’insertion de chacun relève de notre rôle sociétal, et nous sommes aujourd’hui très fiers d’être une entreprise pleinement handi-engagée.”

Matthias Bauland, Directeur Général Adjoint d’Adrexo.

Rejoignez-nous sur adrexo.fr ou en prenant contact avec la Mission DEFI : defihandicap@spir.fr

