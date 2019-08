Adrexo, une entreprise Handi Accueillante

Adrexo, premier opérateur postal privé en France, fait le point, un an après son lancement, sur son programme interne « Défi Handicap » destiné à favoriser l’emploi, la formation, la reconnaissance et l’insertion des travailleurs handicapés au sein de l’entreprise. En octobre 2008, Adrexo signait une convention avec l’Agefiph, association privée avec une mission de service public au service des personnes handicapées et des entreprises, et lançait son programme « Défi Handicap ». « Défi Handicap » permet à chaque salarié handicapé, et quelque soit son handicap, de bénéficier d’un accompagnement particulier tout au long de son parcours au sein de l’entreprise.

Cet accompagnement prend notamment la forme d’un interlocuteur dédié, disponible à tout moment pour informer le salarié handicapé sur ses droits, le guider dans ses démarches ou l’aider à solliciter une éventuelle aide financière. Ces aides financières, allouées par l’entreprise dans le cadre du programme, sont principalement utilisées pour l’achat

ou le renouvellement de matériel paramédical comme des béquilles, prothèses ou fauteuils roulants.

Aujourd’hui, et un an après le lancement de « Défi Handicap » :

– 500 salariés reconnus travailleurs handicapés sont actifs au sein d’Adrexo.

– 140 travailleurs reconnus handicapés y ont été recrutés en CDI en 2009.

– Ces salariés sont atteints de 9 handicaps reconnus : déficience visuelle, déficience auditive, déficience motrice ( légère et lourde), maladie invalidante, déficience intellectuelle, allergie, maladie cardiovasculaire.

A chaque handicap correspond une solution-travail !



Frédéric Pons, président d’Adrexo : « L’intégration est au coeur de nombreux discours. Chez Adrexo, elle est une réalité quotidienne. Il existe en effet peu d’entreprises qui sont capables, à notre échelle, de proposer autant d’emplois accessibles à tous, même sans aucune qualification. Avec « Défi Handicap », nous avons voulu aller encore plus loin en rendant encore plus opérationnelle notre politique sociale. Grâce à ce programme et à l’accompagnement qu’il procure, nos salariés handicapés sont mieux intégrés et encore plus motivés. Et c’est l’entreprise toute entière qui y gagne !»