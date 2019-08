Adrexo : 600 salariés handicapés

Suite à la semaine du handicap 2010, Adrexo, premier opérateur postal privé en France, a fait le point sur sa politique handicap baptisée « DEFI Handicap » : Développer l’Emploi, la Formation et l’Insertion des travailleurs handicapés dans l’entreprise. En octobre 2008, Adrexo signait une convention avec l’Agefiph, association privée avec une mission de service public au service des personnes handicapées et des entreprises, et créait sa mission « DEFI Handicap ».

Deux ans après le lancement de DEFI handicap le bilan est :

– 200 salariés handicapés recrutés en CDI

– 130 familles soutenues financièrement grâce à l’attribution d’une bourse pour leur enfant atteint de handicap

– Plus de 1 500 aides financières versées aux collaborateurs handicapés d’Adrexo au titre des mesures d’intégration, de l’aide au maintien et à l’appareillage.

– Des managers formés et sensibilisés au monde du handicap.

Adrexo, embauche aujourd’hui, 600 salariés handicapés contre 170 en 2008.

La mission DEFI Handicap continuera de mener en 2011 une politique afin de favoriser le recrutement et le maintien en poste des personnes handicapées, de toujours rester force de proposition pour notamment créer des outils qui faciliteront le quotidien de ses salariés en situation de handicap.