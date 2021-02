Adopter un enfant avec un handicap : L’aventure d’une femme rebelle

Ecouter article Ecouter article





En fauteuil roulant depuis l’âge de 20 ans, Thérèse Lemoine est une femme qui a vécu des périodes aussi difficiles que merveilleuses. Titrée trois fois championne du monde à l’escrime, cette bretonne globe-trotteuse a décidé d’adopter un enfant avec un handicap. Elle raconte cette aventure incroyable dans son ouvrage « Adoptée ».

Adopter un enfant avec un handicap. Cela semblait improbable pour Thérèse Lemoine. Une femme dotée d’un esprit solide et d’une forte ténacité qui se révolte contre son sort et ne s’arrête pas de profiter de la vie. En effet, l’ancienne éducatrice sportive au Centre de rééducation de Kerpape, en Bretagne, et championne du monde d’escrime, parcourt le monde, de la Thaïlande à l’Équateur. Après toutes ces belles années, son désir maternel fera régulièrement surface mais malgré le célibat et le handicap, il s’avérera difficile pour Thérèse de faire un enfant. Cependant, et quels que soient les aléas du temps, la jeune femme ne se laissera pas prendre au dépourvu. Dès l’âge de 43 ans, elle décide de passer le cap, en adoptant un enfant malgré les difficultés potentielles liées au handicap.

Plus qu’une relation : Une union

Déterminée à avoir un enfant, Thérèse décide d’adopter. Il s’agit d’une petite fille russe, prénommée Olga, âgée de 7 ans. Une rencontre qui a totalement bouleversé le quotidien des deux femmes, notamment celui de Thérèse qui s’engage à devenir maman. S’ensuit le début d’une longue aventure à la fois périlleuse et pleines de surprises.

Un passé délicat qui a suscité de la rage

Née au Tadjikistan, ex-pays de l’Union soviétique dans un pays en pleine guerre civile, Olga est abandonnée par ses parents dès l’âge de 5 ans. Après avoir rencontré sa nouvelle maman Thérèse, la jeune fille s’adapte très vite à sa nouvelle vie en France, notamment en s’intégrant bien dans les écoles. Intelligente et débrouillarde, Olga apprend rapidement à parler le français et elle finit facilement première de sa classe à de nombreuses reprises. Malgré ses qualités, la jeune fille a souvent des altercations avec ses camarades et cela ne passe pas inaperçu auprès des multiples écoles qu’Olga fréquente. Pour sa mère, c’est évident : la colère et la violence qui bouillonnent en elle sont dues à son passé.

Malheureusement pour Thérèse, le calvaire se poursuit. En effet, la jeune fille a beau se confier davantage sur son passé, elle finit par devenir une adolescente ingérable. À l’âge de 12 ans, Olga n’écoute plus sa mère, elle n’en fait qu’à sa tête. Que ça soit vol d’argent, insulte et fugue, Thérèse vit une période dramatique.

Jusqu’au jour où Thérèse décide d’envoyer sa fille en internat dans le but de changer son comportement. Une décision qui porte ses fruits puisqu’Olga est désormais très épanouie dans ses études de langues étrangères, puis de mode. À la suite d’un très bon travail d’hypnose avec un médecin, Olga a pu revivre certaines scènes de son enfance et finalement comprendre que sa mère biologique l’a abandonnée dans le but de lui offrir une vie meilleure.

Désormais âgée de 28 ans, en pleine euphorie, la jeune femme se fraye un chemin dans la mode tout en renouant les liens avec sa mère adoptive.

Adopter un enfant avec un handicap peut parfois s’avérer très difficile, mais comme le dit le proverbe : « Qui se ressemble, s’assemble ». Cette surprenante histoire de ces deux cabossées de la vie reflète nettement la relation qui existe entre ces deux personnages. Deux fortes personnalités qui s’attirent, se repoussent, se déchirent et s’embrassent. Un récit à la fois intense, émouvant et terriblement humain.

Un ouvrage qui aborde le fait d’adopter un enfant avec un handicap. “Adoptée”, Denis Labayle et Thérèse Lemoine, Synchronique éditions. 17,90 euros.

Si vous souhaitez vous procurer cet ouvrage, rendez-vous sur : https://www.synchronique-editions.com/

Robin Hubert