ADN Tourisme : Une représentation commune des collectivités

Avec ADN Tourisme, les collectivités ont enfin une fédération unique

ADN Tourisme, dont la création a été officiellement actée le 11 mars, regroupe les trois niveaux de représentation touristique des collectivités : Offices de Tourisme de France, Tourisme et Territoires et Destination Régions. Ces trois organismes disparaissent et les collectivités n’ont désormais plus qu’une représentation commune. Par conséquent, et pour la première fois, l’ensemble des acteurs locaux du tourisme institutionnel vont s’exprimer d’une seule voix à travers cette nouvelle entité que constitue ADN Tourisme.

La création d’ADN Tourisme intervient alors que le secteur devrait connaître une crise d’une ampleur encore plus forte que celle consécutive aux attentats de 2015 et de 2016.

« Dans le contexte actuel de crise que connaît le secteur du tourisme, il est essentiel de présenter un front uni pour être en capacité de relever collectivement les défis à venir », commentent les représentants de ce tout nouvel organisme. Ainsi, ADN Tourisme se fixe comme objectifs de proposer une offre de services innovante et une expertise de qualité, développer des partenariats forts avec l’État et ses opérateurs, comme avec les acteurs privés, « dans la perspective de s’inscrire dans un tourisme de qualité, innovant et respectueux des territoires ».

Cette nouvelle structure regroupe plus 1.300 organismes adhérents, totalisant 800 millions d’euros de budget et 12.000 salariés.

Le choix du nom “ADN Tourisme” est supposé exprimer “ce qui constitue la force d’un grand réseau : des compétences et des savoir-faire conjugués à un engagement commun des élus et des techniciens au service du développement de leurs territoires”.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.offices-de-tourisme-de-france.org/

Article paru dans le magazine Handirect de Mai-juin-juillet 2020