Adia signe sa 4e convention de partenariat avec l’Agefiph

Avec pour objectif la délégation de 4 400 personnes* et la formation de 300 candidats sur une période de 2 ans, cette convention permettra à Adia de développer la sélection et le suivi des candidats inscrits via internet, la professionnalisation des candidats handicapés via la formation, la sensibilisation des entreprises à l’accueil et au recrutement des personnes handicapées et la sensibilisation et la formation des salariés permanents de la société.

Afin d’assurer un suivi efficace et de qualité des candidatures déposées sur le site Adia.fr, Adia crée un poste dédié à la présélection et la qualification des candidats qui ont précisé leur reconnaissance de travailleur handicapé dans leur dossier de candidature. Grâce à un entretien téléphonique, ce recruteur dédié pourra orienter les personnes concernées vers les agences d’emploi Adia de proximité.

Former pour mieux professionnaliser

Pour répondre aux demandes de recrutement des entreprises, il pourra également leur proposer une formation adaptée à leur profil ou, si le projet professionnel du candidat n’est pas abouti, les orienter vers des structures compétentes d’accompagnement.

Le niveau de formation étant un des freins reconnus à l’insertion des personnes handicapées dans l’emploi, Adia s’engage à faire progresser le nombre de personnes handicapées en formation, qu’il s’agisse de formations individuelles ou de formations en groupe. Sensibiliser les entreprises de toutes tailles à l’accueil et au recrutement de travailleurs handicapés : Adia s’engage à organiser au sein de chacune de ses Directions Régionales des évènements à destination des entreprises, d’information, de sensibilisation au handicap, d’accompagnement au recrutement et d’information sur les dispositifs de formation.

Consolider les partenariats locaux



Ces actions de formation seront menées au travers de modules de e-learning mis à disposition de chacun des collaborateurs, de sessions de sensibilisation téléphonique et de training en club de recruteurs et commerciaux. Adia va aussi renforcer sa collaboration avec les C.R.P. (Centre de réadaptation professionnelle) de l’ADAPT et de la FAGERH et la consolidation de ses partenariats locaux et régionaux et participera cet automne et pour la 13e année consécutive à la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées. En 2008, l’ensemble des actions mises en œuvre par Adia avec l’appui de l’Agefiph pour l’emploi des personnes handicapées ont permis la délégation de 2 222 intérimaires pour des missions d’une durée moyenne de 2,5 mois et la formation de 132 travailleurs reconnus handicapés. Ces actions s’inscrivent dans la continuité de la politique Adia menée depuis 1996 et soutenues par l’AGEFIPH depuis 2003.

* soit 960 équivalents temps plein