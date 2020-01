L’APF propose une adhésion gratuite et sans engagement pour les personnes âgées de 18 à 25 ans. La seule condition requise, en plus du critère d’âge, est de ne jamais avoir été adhérent à l’association. Si vous remplissez ces conditions et que vous choisissez de devenir adhérent, vous pouvez également bénéficier d’un abonnement au magazine Faire Face au prix de 5 euros pendant 1 an. Si cette offre vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez la délégation au 04 67 10 03 25.