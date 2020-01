Adessa et Handéo signent une convention de partenariat

Dans le cadre de ce partenariat, Adessa met à disposition son réseau de 250 associations et son expérience de l’aide à domicile à tous les âges de la vie.

Handéo contribue à une meilleure connaissance des besoins et des attentes du public visé, et au renforcement de la professionnalisation des intervenants en tenant compte des spécificités liées à toutes les formes de handicaps.

Faire connaître et promouvoir les démarches de référencement ou de labellisation dans lesquelles elles s’inscrivent, notamment par l’élaboration d’une charte-qualité, accompagner les services existants et répondre aux demandes des nouveaux services, mettre en place des formations adaptées : tels sont les objectifs sur lesquels les deux organisations ont décidé de mener des actions communes.

La Fédération Adessa, issue en janvier 2002 de la fusion entre la FNAFAD et la FNADAR, fédère 250 associations d’aide à domicile, de services de soins infirmiers à domicile et d’accueil de jour, réparties sur l’ensemble du territoire national, qui accompagnent et soutiennent les personnes aidées dans le respect de la dignité humaine. Adessa participe à la professionnalisation du secteur et à la démarche d’amélioration continue de la qualité par la mise en place du Label Qualité Adessa, validé par un organisme indépendant.