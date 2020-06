L’alcool, le tabac, le cannabis, la cocaïne, l’héroïne, les nouvelles drogues de synthèse, et même la nourriture sont autant de supports aux addictions. Mais, les jeux d’argent, les jeux en ligne, l’Internet et le visionnage des séries télévisées se sont révélés être devenus aussi de redoutables produits toxiques. Même les activités sportives et le travail que l’on pouvait penser être des remèdes peuvent devenir des drogues de choix tout aussi redoutables !

Voici un livre conçu pour être mis entre les mains d’un très large public, sans jamais sacrifier à l’exactitude scientifique. Des psychiatres, des addictologues, des psychanalystes mais aussi des sociologues et des anthropologues nous y apprennent à mieux comprendre les addictions. Loin des stériles querelles de clochers, Addictologie clinique est le fruit d’une collaboration active entre les différentes approches du phénomène épidémique pour ne pas dire pandémique des conduites d’addiction. Ne devrait-on pas réserver cette étiquette de façon plus réfléchie ? Quand peut-on parler de maladie ? Et si oui, comment comprendre cette pathologie ? Comment faire face à ces troubles si nous ignorons leurs natures, leurs causes et leurs fonctions ?

Les Hommes du XXIème siècle ne sont-ils pas incités subtilement à avoir recours à des produits ou des comportements qui les aident à échapper à leurs conditions ? Ces évasions illusoires qui engendrent tant de souffrances pour le sujet, mais aussi pour son entourage, doivent-elles l’objet d’une politique de répression ou d’une stratégie de prévention et de prise en charge thérapeutique ? Voilà autant de questions auxquelles ce livre tente de répondre.

Un ouvrage supervisé par Éric-Pierre Toubiana qui dirige depuis plusieurs années un Diplôme Universitaire sur les Addictions à l’Université Paris Diderot.

Addictologie clinique, Presses Universitaires de France, 820 pages, 28 euros.