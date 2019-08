Le logement est souvent source de difficultés ou d’accidents s’il n’est pas adapté aux besoins spécifiques des personnes en perte d’autonomie. Une réunion d’information sur le thème « Adapter son logement pour garantir son autonomie et sa sécurité » se tiendra le 4 décembre à Val de Reuil.

Le département de l’Eure, via le Centre Local d’Information et de Coordination (Clic) de Louviers, organise une demi-journée d’information et d’animation gratuite (14 heures à 18 heures au Théâtre des Chalands, 70 rue Grande à Val de Reuil).

Cette action est destinée aux personnes âgées et/ou en situation de handicap, aidants familiaux, professionnels du secteur, élus et toute personne intéressée par la question.

Contact : Mélanie Drouet au 06 85 11 30 26 ou au 02 32 09 46 63.