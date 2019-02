LDLC ASVEL entraine des joueurs de basket de l’Adapei 69

Des joueurs de basket de l’ Adapei 69 et Vhasi entraînés par des coachs de LDLC ASVEL pour les Jeux mondiaux Special Olympics Abu Dhabi 2019

Dernière séance d’entraînement le samedi 9 février à 14h30 à l’Astroballe de Villeurbanne

En mars 2019, deux équipes de basket des associations Adapei 69 et Vhasi représenteront la France aux Jeux mondiaux Special Olympics Abu Dhabi 2019. Pour les aider à relever ce défi, elles sont entraînées par l’équipe coach des pros de LDLC ASVEL !

11 femmes et 10 hommes en situation de handicap mental, accompagnés par les associations lyonnaises Adapei 69 et Vhasi, participeront à la grande aventure sportive internationale des Jeux mondiaux Special Olympics à Abu Dhabi en mars 2019, représentant ainsi les 900 000 personnes vivant en France avec un handicap mental.

Ce projet, formidable exemple de dépassement de soi, est aussi une belle occasion de changer le regard sur le handicap, surtout lorsque des joueurs de LDCL ASVEL s’engagent à leurs côtés pour les coacher et les entraîner, les poussant à donner le meilleur d’eux-mêmes !

Le programme d’entraînement de 8 semaines est animé par Pierre Bressant, membre du staff de LDLC ASVEL, ancien joueur professionnel et meilleur passeur du championnat pendant deux saisons. Amine Noua, Champion de France avec le club en 2016 et médaillé de bronze de l’Equipe de France U20 en 2017, est l’ambassadeur de cette opération et soutiendra les équipes lors de l’entraînement du samedi 9 février.

Le grand club de Villeurbanne avait déjà mis à l’honneur les 2 équipes il y a quelques semaines lors d’un match contre Partizan NIS Belgrade.

L’initiative de LDLC ASVEL s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’Euroleague et Special Olympics Europe Eurasie, qui mobilise les plus grands clubs de basketball de l’Eurocup grâce au programme social « One team ».

– L’Adapei 69 est l’Association métropolitaine et départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales.

– Vhasi – Vacances handicap atouts sportifs international est une association de loisirs sportifs pour personnes en situation de handicap mental.

– Special Olympics, représenté en France par – L’association Special Olympics France, est un mouvement international qui organise des jeux mondiaux tous les 4 ans, spécifiquement pour les personnes déficientes mentales. Les jeux mondiaux Abu Dhabi 2019 réunira 7500 athlètes de 170 pays, 3000 coaches, 20 000 bénévoles, 10 000 parents et proches, et 500 000 spectateurs.

– Le programme social de l’Euroleague « One Team » souhaite utiliser la puissance du basket pour mettre en avant le respect et l’intégration, pour des personnes déficientes intellectuelles.