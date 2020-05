Activités à domicile : Un site répertorie les bons plans du confinement

Un site internet pour devenir incollable sur les bons plans du confinement et les activités à domicile

Pour accompagner les français dans la suite de ce confinement prolongé, Toot Sweet, plateforme dédiée aux sorties parisiennes, a décidé de changer de cap temporairement pour lancer un nouveau service plus adapté au contexte du Covid19 : Pyjam’Advisor. Un site pour inspirer les utilisateurs confinés en leur proposant une sélection personnalisée de contenus et d’activités a domicile 100% gratuits.

« Dès le début du confinement, notre équipe a travaillé d’arrache-pied pour adapter nos services. Nous savions que l’anticipation nous permettrait d’aider les utilisateurs en cette période délicate et aussi de poursuivre notre activité, Hatem Chelbi, co-fondateur et Président de Toot Sweet. Pyjam’Advisor déniche les meilleures recommandations de contenu ou d’activités disponibles gratuitement selon des critères de sélection précis : les mieux notés, les plus vus, les plus emblématiques et également les coups de cœurs plus personnels de nos équipes ! ».

Au programme des activités à domicile proposées : Visites virtuelles de musées, d’expositions, des jeux, des activités éducatives, des tutos, des mini-formations, des films, des livres numériques, des podcasts, etc., tout ce qu’il est possible de faire gratuitement en restant chez soi est disponible sur Pyjam’Advisor.

Pyjam’Advisor présente toutes les thématiques possibles afin de guider l’utilisateur en fonction de ses goûts et de ses envies. Par exemple, pour la thématique « Serial killer », la plateforme propose les meilleurs films, documentaires, livres, podcasts ou encore conférences disponibles gratuitement pour devenir incollable sur le sujet.

Le Tripadvisor du confinement

Pour aider les utilisateurs à choisir une prochaine activité confinée, Pyjam’Advisor regorge de notes et d’avis au même titre qu’un Tripadvisor pour les sorties. Pour ne retenir que le meilleur, la plateforme conserve uniquement les suggestions les mieux notées et supprime automatiquement toute suggestion dont la note descendrait en dessous des 3/5.

Enfin, les plus passionnés auront la possibilité de proposer des contenus ou des idées d’activité qui n’auraient pas été repérés par Pyjam’Advisor.

Pour son lancement, Pyjam’Advisor démarre sur la base de suggestions 100% gratuites. Dans les mois à venir, un modèle d’affiliation auprès de plateformes proposant du contenu payant sera progressivement mis en place afin de pérenniser un modèle économique tout en assurant une plus grande exhaustivité des recommandations.

Par exemple, pour les passionnés de la thématique « Animaux sauvages », il sera possible de retrouver les meilleurs contenus de Netflix, OCS, Canal, Disney+, Fnac, Amazon, Youtube ou encore de Daily Motion autour de ce sujet.

Pour tester le Guide du pantouflard confiné et découvrir les activités à domicile du confinement : https://pyjamadvisor.com/