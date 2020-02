Les activateurs de progrès en podcast à écouter ici !

Les activateurs de progrès

Contacté par Jobradio, nous avons le plaisir de leur donner une visibilité sur notre site afin de mettre en avant une série d’interviews qu’ils ont réalisé auprès de personnes handicapées dans l’emploi ou en recherche d’emploi. Des témoignages directs dans détour qui méritent d’êtres écoutés. aidé par l’Agefiph dans le cadre de sa ligne des activateurs de progrès Jobradio est comme Handirect un partenaires de l’université des référents handicap qui se déroule à Lyon les 17 et 18 mars.

Aujourd’hui, une personne en situation de handicap est encore principalement perçu par le prisme réducteur de son handicap. Une situation contre laquelle des acteurs se mobilisent afin de faire bouger les lignes, notamment grâce au monde du travail. C’est ainsi que pour faire évoluer les regards, des journalistes de Jobradio sont allés enquêter auprès de personnes porteuses d’un handicap visible ou invisible. Des acteurs de la vie économique comme des millions d’autres mais qui sont aussi de formidables activateurs de progrès pour leur entourage familiale et professionnel.

Jobradio vous donne la possibilité d’écouter des épisodes du podcast #LesActivateursDeProgrès (soutenus par l’Agefiph) au cours desquels ils leur donnent la parole.

Ces témoignages intimistes et authentiques sont à écouter et à partager sur le site de jobradio, la plateforme de l’emploi et de la mobilité professionnelle, et https://jobradio.fr/les-activateurs-de-progres/