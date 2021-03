Prix #activateurdeprogrès remis lors de l’université des référents handicap

Ecouter article Ecouter article





Le jury a récompensé 13 projets en faveur de l’emploi des personnes handicapées et le public et remis son prix « Coup de cœur » à l’entreprise VINCI pour son dispositif Trajeo-h

A l’occasion de l’Université du Réseau des référents handicap (URRH) qui s’est tenu à Lyon, le jury du Prix #activateurdeprogrès s’est réuni en visioconférence autour de sa présidente Eva Sadoun, cofondatrice de la plateforme LITA.co et coprésidente du Mouvement Impact France, pour dévoiler le palmarès.

Des initiatives exemplaires et innovantes saluées pour leurs actions concrètes en faveur de l’emploi des personnes handicapées. Le public de l’événement a également voté pour remettre son Prix « Coup de cœur » à l’entreprise VINCI et son dispositif Trajeo-h, une cellule dédiée au handicap dans l’entreprise.

Le Prix « Coup de cœur » du public remporté par VINCI pour son dispositif Trajeo-h : Partant du constat que les fonctions RH des différentes entités du groupe n’avaient pas toutes le même degré de connaissance pour traiter de la complexité de certaines situations en lien avec le handicap dans l’entreprise, VINCI a mis en place le dispositif Trajeo-h. L’objectif :

– créer un lien d’expertise entre les différents acteurs du handicap pour mieux – accompagner le projet professionnel des personnes handicapées. Ce projet ambitieux, né en 2008, rassemble aujourd’hui les sociétés régionales de VINCI au sein d’une cellule dédiée ayant pour ambitions de maintenir l’emploi et de construire une employabilité durable des collaboratrices et collaborateurs en situation de handicap.

Les missions de Trajeo-h sont :

– Partager des informations et sensibiliser les collaborateurs, les managers et les ressources humaines, les appuyer dans leurs relations avec les acteurs du handicap et les mettre en relation avec des sous-traitants du secteur adapté ou protégé ;

– Conseiller les entreprises et mettre en place des actions au service du maintien dans l’emploi et de l’employabilité durable des collaboratrices et collaborateurs en situation de handicap ;

– Recruter grâce à du sourcing et du suivi d’intégration de personnes en situation de

Des TPE-PME et des grandes entreprises récompensées

La catégorie « Activateur de Recrutement et d’Accès à l’emploi » est remportée par :

– RETRAVAILLER EGP pour les TPE/PME : Un tutoriel pour guider les jeunes en situation de handicap dans les différentes étapes de leur inscription à Pôle emploi.

– Bureau Veritas France pour les grandes entreprises : Un projet de sourcing de candidats en situation de handicap dans un secteur règlementé pour la fonction d’inspecteur Électricité.

La catégorie « Activateur de Maintien dans l’emploi & d’évolution professionnelle » est remportée par deux grandes entreprises ex-aequo :

– Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRMG) : Obtenir progressivement l’adhésion des salariés en situation de handicap pour se déclarer et aménager leurs postes de travail.

– Vinci : Le dispositif Trajeo’H, une cellule dédiée à l’accompagnement des collaborateurs, de leurs managers et des Ressources humaines.

La catégorie « Activateur d’Alternance » est remportée par :

– 1clusion pour le programme FIAM (Formation Inter-entreprises d’Adaptation aux Métiers) pour les TPE-PME : Un programme sociétal de lutte contre les discriminations.

– France Media Monde pour les grandes entreprises : Faire du recrutement en alternance des candidats en situation de handicap un tremplin pour faire des différences individuelles une force collective.

La catégorie « Activateur de Sensibilisation et Communication » est remportée par :

– Kouide pour les TPE-PME : Gamino, une solution digitale de sensibilisation et de communication.

– Ariane Group pour les grandes entreprises : Fabrikarium : un hackathon pour développer des prototypes d’aides techniques pour le bénéfice de personnes handicapées.

Un prix spécial du jury est remis à :

– AKKA : AKKA hand’e-sport challenge : un challenge de jeux vidéo inclusif pour se rencontrer et échanger autour d’un tournoi de ESport.



La catégorie « Activateur de collaboration avec un ESAT, une EA ou un TIH » est remportée par :

– Calixir pour les TPE-PME : Formalisation de la collaboration avec un ESAT dans l’organisation de réceptions.

– Araymond pour les grandes entreprises : Intégration des compétences d’un ESAT dans la structure.

Un prix spécial du jury est remis à :

– Assystem : Avoir recours au Secteur du Travail Protégé et Adapté (STPA) pour optimiser la gestion des consultations médicales.

La catégorie « Le progrès c’est moi, c’est nous » est remportée par :

– Droit comme un H ! : Une initiative pour recruter des personnes handicapées à la profession d’avocat

Revivez la cérémonie sur Youtube : https://youtu.be/F8LmaSBDXGw

Les membres du jury :

Jaleh Bradea , directrice inclusion et égalité des chances pour le Groupe Vivendi, membre du Conseil scientifique de l’URHH,

, directrice inclusion et égalité des chances pour le Groupe Vivendi, membre du Conseil scientifique de l’URHH, Emmanuelle Dal’Secco , journaliste pour handicap.fr,

, journaliste pour handicap.fr, François Herviaux, PDG de Linevia,

PDG de Linevia, Bénédicte Sauer , directrice d’Osons l’égalité (Bretagne),

, directrice d’Osons l’égalité (Bretagne), Cyril Gayssot , président de l’UNEA,

, président de l’UNEA, Roselyne Haeck , Responsable Diversité pour Castorama,

, Responsable Diversité pour Castorama, Véronique Bonneau , directrice du Cap emploi 71,

, directrice du Cap emploi 71, Emmanuelle Burel , fondatrice et dirigeante de Bbird,

, fondatrice et dirigeante de Bbird, Hadda Guerchouche , coach et préparatrice mentale,

, coach et préparatrice mentale, Hugues Defoy , directeur Mobilisation du monde économique et social à l’Agefiph,

, directeur Mobilisation du monde économique et social à l’Agefiph, Marie-Laure Belair-Dargent , déléguée régionale de l’Agefiph en Auvergne- Rhônes-Alpes,

, déléguée régionale de l’Agefiph en Auvergne- Rhônes-Alpes, Alexandre Bensoussan, chargé d’étude et de développement à l’Agefiph en Hauts-de-France.

