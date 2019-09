Acticall signe la Charte de la diversité

Le 2 février 2009, le groupe Acticall a signé la charte de la diversité pour l’ensemble de ses sites et s’engage en conséquence à favoriser le pluralisme et la recherche de la diversité au travers des recrutements et du parcours professionnel.

Doublement certifié depuis 2005, NF Service « Centre de Relation Client » – NF 345 et Label de Responsabilité Sociale, Acticall prolonge son positionnement d’entreprise socialement responsable, en affirmant de manière forte son engagement à lutter contre les discriminations et à promouvoir la diversité au sein du groupe.

En vertu de cette charte, Acticall s’engage :

– à sensibiliser et former les dirigeants et les collaborateurs aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité,

– à respecter et promouvoir l’application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de gestion des ressources humaines

– à refléter dans ses effectifs la diversité de la société française, culturelle et ethnique, aux différents niveaux de qualification

– à communiquer son engagement en interne et à communiquer les résultats pratiques de cet engagement

– à faire de la politique de diversité un objet de dialogue avec les représentants du personnel

– à inclure dans son rapport annuel un chapitre descriptif de son engagement avec le détail des actions mises en œuvre, des pratiques et résultats.

Cette nouvelle démarche démontre que la diversité fait partie intégrante de la stratégie globale de l’entreprise. Elle vient compléter les actions mises en œuvre concernant l’emploi des handicapés, l’égalité femmes-hommes, l’emploi des seniors, l’insertion professionnelle, et l’accès à l’emploi des personnes sans qualifications professionnelles.

Historique de la Charte de la diversité

Début 2004, « Les oubliés de l’égalité des chances », rapport coécrit par Yazid Sabeg et Laurence Méhaignerie publié par l’Institut Montaigne, lançait l’idée d’une Charte de la diversité. L’objectif de cette charte : encourager les entreprises à refléter dans leurs effectifs les diverses composantes de la société française, et faire de la non-discrimination et de la diversité un axe stratégique.

Le 22 octobre 2004, la Charte de la diversité est lancée et signée par 32 dirigeants d’entreprises.

Plusieurs partenaires travaillent à sa promotion : ACFCI (Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie), ACSé (Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances), ALLIANCES, APCM (Chambre des Métiers et de l’Artisanat), ANDRH (Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines, CGPME (Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises), CJD (Centre des Jeunes Dirigeants), DAIC (Direction de l’Accueil, de l’Intégration et de la Citoyenneté), FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion), E&P (Entreprise et Personnel), HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité), IMS-Entreprendre pour la Cité, Institut de l’Entreprise, MEDEF (Mouvement des Entreprises de France), UPA (Union Professionnelle Artisanale) et la Commission Européenne.

IMS Entreprendre pour la Cité héberge le Secrétariat général de la Charte de la diversité.