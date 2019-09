Acteur professionnel : Pourquoi pas vous ?

Le Centre d’Art Dramatique pour comédiens différents (CAD), école de formation d’acteurs au sein d’une compagnie professionnelle – la Compagnie Création Éphémère – propose en partenariat avec la Région Midi-Pyrénées, une formation professionnelle d’acteur dédiée aux personnes en situation de handicap, et désormais ouverte aux travailleurs sociaux.

Encadrée par une équipe pédagogique composée exclusivement de professionnels du spectacle (comédiens, musiciens, metteurs en scène, auteurs…), cette formation repose sur des stages d’une à deux semaines avec la possibilité de choisir un programme parmi différents modules : Théâtre et univers, La construction du personnage, Transmission (à destination des travailleurs sociaux en poste ou étudiants), Théâtre et vidéo, La création d’un spectacle.

« À travers les formations proposées, le CAD œuvre au développement des compétences et à l’épanouissement des personnes en situation de handicap à travers le théâtre, commentent l’équipe pédagogique. Les stages sont également l’occasion de déceler chez certains des capacités à poursuivre une formation théâtrale plus avancée et à éventuellement rejoindre l’équipe de comédiens professionnels de la Cie Création Éphémère ou d’un ESAT culturel. Avec l’ouverture des stages aux travailleurs sociaux, nous souhaitons transmettre à ces derniers les clefs de la création artistique avec des personnes en situation de handicap, des techniques de travail et d’élaboration de projets pour une mise en pratique dans leurs établissements respectifs ».

L’encadrement des personnes en situation de handicap en dehors des temps de formation est assuré par un personnel éducatif, avec un hébergement près du centre de formation. À noter que le CAD est conventionné par la formation professionnelle de la région Midi-Pyrénées, permettant ainsi aux stagiaires de la région de bénéficier de la prise en charge d’une partie des coûts de formation et d’hébergement. Les stages peuvent également être pris en charge par l’employeur dans le cadre de la formation professionnelle. Les stagiaires en situation de handicap peuvent demander une aide auprès de l’Agefiph.

Plus d’infos : www.creation-ephemere.com – Tél : 05.65.61.08.96.