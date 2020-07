Acouphènes : De plus en plus de Français ressentent ce trouble d’audition

La nouvelle étude de l’association JNA : “Quel avenir pour les oreilles des Français ?” démontre que de plus en plus de Français ressentent des acouphènes

À l’occasion de la 23e édition de la Journée Nationale de l’Audition, l’association JNA publie les résultats de sa nouvelle enquête Ifop-JNA : « 2020-2030 – Quel avenir pour les oreilles des Français ? ». Cette enquête démontre une hausse des troubles de l’audition et notamment des acouphènes.

Parmi les principaux constats qui en ressortent :

– Environ 20 millions de Français ressentent des acouphènes, dont environ 6 millions en ressentent « souvent ». (+6 points en 3 ans)

– 63% des étudiants rencontrent de difficultés à suivre les conversations dans tous les lieux de vie.

– 51% des Français n’ont jamais réalisé un bilan complet chez le médecin ORL.

« Cette nouvelle enquête montre l’urgence de prendre en compte les risques anthropiques (dus aux activités et aux modes de vie de l’homme) aux côtés des pratiques d’écoute de musique nomade pour développer une nouvelle écologie santé respectueuse des besoins physiologiques de l’oreille », commente l’association. En ce sens elle a lancé son manifeste 2020-2030 : « Santé auditive – Une nouvelle vision stratégique de santé publique », accompagné d’une pétition.

Consulter un médecin rapidement en cas d’acouphènes

Concernant plus particulièrement les acouphènes, l’association JNA recommande de consulter rapidement un médecin lorsqu’ils se présentent, ou en cas de doute : “Les personnes victimes d’acouphènes ont tendance à chercher des explications dramatiques, elles craignent souvent une attaque, une tumeur cérébrale, des désordres mentaux ou encore de devenir sourdes, commente-elle. Or, l’acouphène n’indique que très rarement un désordre grave. Mais il est très important de consulter rapidement son médecin traitant. Après quelques examens il vous orientera rapidement vers un médecin ORL pour un contrôle sérieux de l’audition.

Ainsi quelques investigations du spécialiste permettront d’éliminer les très rares causes graves d’acouphènes et celles, peu nombreuses, relevant de la chirurgie. Cette visite rassurera aussi le patient sur le caractère bénin de son acouphène, condition essentielle pour apprendre à le gérer sereinement. Elle lui permettra également de s’informer sur les différentes techniques disponibles pour arriver plus rapidement à mettre ses acouphènes à distance (habituation)”.

Pour en savoir plus sur les acouphènes et sur l’association JNA, rendez-vous sur : www.journee-audition.org