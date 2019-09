Accueillir un stagiaire handicapé, ça s’apprend

Faciliter l’accueil dans les lieux de formation des stagiaires en situation de handicap : c’est l’objectif d’un guide pratique conçu par le CNFPT et dédié à tous les agents de l’établissement. Sur les 1 782 000 agents territoriaux, 4,6% sont en situation de handicap. Ces derniers donc sont potentiellement amenés à suivre des formations tout au long de leur carrière et doivent être accueillis de la même manière que n’importe quel autre agent territorial.

Aussi pour préparer les agents du CNFPT à les accueillir, le CNFPT a élaboré un guide « Accueillir un stagiaire en situation de handicap ». Cette publication a reçu le trophée 2010 de l’Association pour Adultes et Jeunes handicapés (APAJH) dans la catégorie « accessibilité d’un service public ». Elle s’adresse à tous les agents du CNFPT concernés par le processus d’accueil des stagiaires (conseiller formation, assistante, gestionnaire, responsable de logistique…). Ce guide a été conçu comme un outil de référence et s’adapte à chacun de ses utilisateurs. Il traite de la politique du handicap du CNFPT, de la législation en faveur des travailleurs handicapés et présente chaque type de handicap sous forme de fiches. Son but : exposer les attitudes à adopter face au stagiaire concerné et les adaptations éventuelles à apporter à la formation. Il est complété par un document spécifique à destination des formateurs.

Parmi les grands principes d’accueil et d’accompagnement d’un stagiaire handicapé fixés par le CNFPT, on note : prendre en compte le caractère unique de la personne handicapée lors de la phase précédant son entrée en formation, anticiper sa venue ou encore disposer d’un parc d’équipement minimum de matériels adaptés.

Le livret de 158 pages prévoit aussi la désignation d’une personne « référent handicap » dans chaque structure du CNFPT. Celle-ci est choisie parmi les agents de la structure et se veut un « facilitateur interne mais ne se substitue pas au rôle de chacun des acteurs intervenant dans l’organisation de la formation. » Ainsi elle évalue, par exemple, les besoins de compensation du handicap avec l’agent et la collectivité, si nécessaire.