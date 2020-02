Accueillir un sourd en entreprise : Un ouvrage pratique de l’INJS

L’Institut national de jeunes sourds de Paris publie un guide pratique : “Accueillir un sourd en entreprise”



Réalisé par l’Institut national de jeunes sourds de Paris, le guide « Accueillir un sourd en entreprise » est un petit ouvrage pratique, ludique et richement illustré dont l’objectif est de faciliter l’intégration des personnes sourdes en entreprise.

Parmi les nombreux thèmes abordés : les définitions indispensables à connaître (LSF – LPC – lecture labiale) ; les idées reçues sur la surdité ; les règles du bien communiquer ; la personne avant tout ; quelques signes pour mieux communiquer ; les aides techniques pour optimiser l’accès à la communication ; le cadre juridique…

« L’objet de ce livret est d’informer et d’expliquer pour dépasser les clichés et les malentendus, commentent ses auteurs. Chacun peut communiquer avec une personne sourde : il suffit de suivre les conseils simples qui sont décrits dans le livret. Ce livret aura atteint son but s’il permet de surmonter les réticences au moment du recrutement qui sont dues, la plupart du temps, à un manque d’information.

Vous pouvez télécharger le guide ” Accueillir un sourd en entreprise ” gratuitement sur le site : www.injs-paris.fr

L’Institut National de Jeunes Sourds de Paris est un établissement public d’enseignement spécialisé placé sous la tutelle du ministère chargé des personnes handicapées. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site dédié : http://www.handicap.gouv.fr/

