Accueillir les personnes en situation de handicap : une formation dédiée

Savoir accueillir les personnes en situation de handicap : voici l’objectif de la formation proposée par la société Sarahca !

Que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, la formation “Savoir accueillir les personnes en situation de handicap” s’adresse à tous les publics. Très concrète, elle a pour but d’aiguiser les regards et les connaissances sur la question du handicap. Ainsi, elle explique également le côté juridique et les enjeux de l’accessibilité.

Il s’agit d’une formation théorico-pratique qui se déroule sur deux jours, avec des formateurs en situation de handicap. Pour apprendre à accueillir les personnes en situation de handicap, ceux-ci proposent des jeux de rôles, des films ludiques et des mises en situation.

À noter que toute personne susceptible de rencontrer des personnes en situation de handicap est la bienvenue. Par ailleurs, aucun pré-requis est nécessaire pour participer à cette formation.

Objectif : Agrandir les connaissances, détruire les préjugés et mieux connaître les personnes handicapées

Le contenu de la formation « Savoir accueillir les personnes en situation de handicap » repose sur une méthode pédagogique participative.

On trouve ainsi, à la base de la formation :

Des mises en situation de déplacement et de communication

Plusieurs témoignages de formateurs

Un atelier d’analyse des pratiques

Des jeux de rôles

Et pour finir, des exposés interactifs, en plus des jeux et des films

Du matériel spécifique est également mis à disposition (bandeaux, cannes blanches, casques, etc.). De ce fait, les participants comprennent mieux la notion du handicap. Des films de sensibilisation et un dossier pédagogique sont aussi accessibles.

La formation est validée par un questionnaire de validation des acquis, ainsi que par une attestation de présence.

Cette formation vous intrigue ? Une session se déroule à l’automne, du jeudi 19 au vendredi 20 novembre 2020, et les inscriptions sont déjà ouvertes ! La formation aura lieu à la Tour Part-Dieu à Lyon.

Attention ! Seulement 12 personnes peuvent s’inscrire sur une même session.

Pour vous inscrire, contactez Nathalie Casabo. Un questionnaire vous sera alors remis à la demande de votre inscription. Celui-ci participera à l’analyse de la validation des acquis.

Pour plus d’informations sur Sarahca et sa formation “Savoir accueillir les personnes en situation de handicap” : https://www.sarahca.com

Nathalie Casabo : nathalie.casabo@sarahca.com

Téléphone : 06.80.42.82.80 ou 04.72.98.81.01

Anna Pellissier