Accueillir les patients Alzheimer aux urgences : Un guide pratique

Troubles cognitifs : un guide pour mieux accueillir les patients souffrant d’Alzheimer aux urgences

Afin d’aider les soignants à s’adapter au mieux aux patients souffrant de troubles cognitifs, et en particulier à accueillir au mieux les patients qui souffrent de la maladie d’Alzheimer aux urgences, la Fondation Médéric Alzheimer publie le 3e guide de sa Collection Repères : « Améliorer l’accueil aux urgences des personnes âgées ayant des troubles cognitifs ».

Objectif : aider les équipes hospitalières à gérer les arrivées de ces patients atteints d’Alzheimer aux urgences tout en prenant en compte les réactions et besoins spécifiques qui peuvent apparaître en présence de troubles cognitifs.

Un guide pratique et concret réalisé par des experts

Cet ouvrage a été réalisé en partenariat avec la Fédération Hospitalière de France, France Alzheimer, la Société Française de Gériatrie et Gérontologie, la Société Française de Médecine d’Urgence et l’Union Nationale des Associations Familiales. Il s’adresse aux personnels de santé, aux gestionnaires et professionnels de terrain afin d’améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnes avec troubles cognitifs et de leurs aidants.

Pour en savoir plus sur cet ouvrage destiné à améliorer l’accueil aux urgences des patients souffrant d’Alzheimer ou pour le télécharger, vous pouvez vous rendre sur le site dédié : https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/