Accueil familial : Une alternative pour les personnes dépendantes

Une jeune société lyonnaise met en valeur le concept d’accueil familial et favorise les mises en relation entre personnes dépendantes et accueillants familiaux

Mettre en relation des accueillants familiaux et des personnes dépendantes qui souhaitent vivre dans un cadre chaleureux et plus personnel à travers l’accueil familial : Tel est l’objectif de la plateforme en ligne MonSenior.fr, lancée par une jeune société lyonnaise.

Ainsi, ce type d’accueil par des accueillants familiaux est une solution intermédiaire entre la vie à domicile et à l’hébergement en institution. L’accueil familial consiste en effet à faire un séjour chez un professionnel de l’accueil contre une indemnisation.

Le service MonSenior.fr est actuellement disponible en Rhône-Alpes. Il doit s’ouvrir au niveau national dans les prochains mois. Les dirigeants de la plateforme précisent que chaque accueillant familial est agréé et formé par le Département.

Le tarif est fixé par l’accueillant, en fonction du degré d’autonomie de l’accueilli. Il comprend l’hébergement, la nourriture, l’entretien du linge et les frais courants, le salaire de l’accueillant familial et la commission MonSenior.

Pour en savoir plus sur ce nouveau concept favorisant l’autonomie ou pour obtenir plus d’informations sur la plateforme en ligne de mise en relation Mon senior, rendez-vous sur le site internet dédié : http://monsenior.fr/