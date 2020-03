Accord social dans le domaine du transport de voyageurs

Les partenaires sociaux du transport de voyageurs ont signé le 7 juillet un accord créant un statut de conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite. Cet accord, signé, côté organisations patronales, par la FNTV et l’Unostra, et côté syndicats par la CFDT, la CFTC, la CGC, la FNCR et FO, vise à accompagner l’évolution des métiers du transport public et porte sur l’introduction d’un nouveau statut pour les conducteurs affectés au transport de personnes à mobilité réduite (TPMR).



En effet, à l’heure où le transport à la demande constitue, le plus souvent, la réponse apportée par les autorités organisatrices aux besoins de transport des personnes à mobilité réduite (TPMR), il devenait urgent, pour la FNTV, d’aboutir à la reconnaissance d’un nouveau métier, celui de conducteur accompagnateur. Dans le cas des services dédiés – c’est-à-dire affectés exclusivement aux PMR concernées – le métier de conducteur connaissait des évolutions qu’il fallait prendre en compte, notamment en matière de rémunération et de formation. Un nouveau coefficient a été créé à cette fin, et une formation spécifique viendra, dans tous les cas, garantir une meilleure qualité de service.