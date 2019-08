Accord entre l’AFPA et le groupe ACTICALL

Le groupe ACTICALL, acteur du Top 5 du marché français de la relation client, et l’Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) viennent de signer pour 3 ans une convention nationale visant à répondre aux besoins du groupe en termes de recrutement et de développement des compétences de ses collaborateurs.

Par cette convention, le groupe ACTICALL et l’AFPA entendent renforcer la synergie de leurs réseaux respectifs. L’objectif de ce partenariat est de favoriser l’insertion de demandeurs d’emplois (notamment en contrat de professionnalisation), grâce à la mise en œuvre des outils de «sourcing » et d’appui au recrutement de l’AFPA (Espace ressources emplois, organisation de journée métier, etc …). Cet engagement contribue au maintien et à la reconnaissance des collaborateurs dans les métiers de la relation client à distance. Il implique en effet la mise en œuvre, au sein du groupe et en collaboration avec l’AFPA, d’une politique d’accompagnement des collaborateurs dans leur démarche de VAE (validation des acquis de l’expérience) via la mise en place d’actions de formation sur les métiers de la relation client à distance, notamment dans le cadre de la période de professionnalisation*.

Jean-Philippe PAUTOU, DRH du groupe Acticall, explique que la signature de cette convention vient renforcer la politique d’intégration du groupe et le parcours de formation des collaborateurs : «Notre métier, créateur de liens, a pour principale ressource ses collaborateurs. Notre valeur ajoutée est avant tout humaine. Suivant ce constat, il apparaît clairement que la formation est non seulement au cœur de nos activités mais qu’elle en est un des enjeux majeurs. La formation est également un des moyens les plus sûrs de valoriser nos emplois et nos collaborateurs. L’accord cadre National signé avec l’AFPA nous permet de nous appuyer sur un réseau national en matière de sourcing, d’appui au recrutement et de formation sur nos métiers de la relation client à distance. L’AFPA nous accompagne sur 2 certifications de la relation client à distance, le titre Conseiller Service Client à Distance et le titre Superviseur.

Pour conduire nos collaborateurs sur ces titres, nous privilégions un ensemble de dispositifs :

recrutement en contrat de professionnalisation d’un an et formation des tuteurs

accompagnement dans le cadre d’une période de professionnalisation

accompagnement dans la mise en place d’une VAE (validation des acquis de l’expérience). »

*Rappelons que l’objectif d’une période de professionnalisation est de favoriser le maintien dans l’emploi, en permettant l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle ou de participer à une action de formation de professionnalisation.