Accompagner les personnes polyhandicapées : Un guide Handéo

Mieux accompagner les personnes polyhandicapées et leur famille à domicile

« Faciliter l’accompagnement des personnes polyhandicapées par les intervenants du domicile et les proches aidants » : Tel est l’objectif du nouveau guide Handéo : “Comprendre le handicap pour mieux accompagner les personnes polyhandicapées et leur famille à domicile”. Ce document pratique et concret s’adresse non seulement aux professionnels des soins et de l’accompagnement à domicile, mais aussi aux familles et aux proches de personnes polyhandicapées.



Recueil de bonnes pratiques, ce guide vous permettra de mieux connaître la complexité du polyhandicap et les problématiques auxquelles les familles doivent faire face lorsqu’elles sont dans cette situation. À visée pédagogique, il donnera également des repères, orientations et pistes d’actions aux intervenants à domicile qui travaillent aux côtés de ces personnes afin de renforcer la qualité de leur accompagnement au quotidien.

Ce guide est issu d’une recherche action-collaborative de l’association Handéo sur “les conditions sociales de l’accompagnement à domicile des personnes polyhandicapées et du soutien de leur proche aidant” (Blondel et Delzescaux, 2019). Il a été réalisé en concertation avec un Comité de rédaction associant des professionnels de terrain et des représentants des familles et des personnes polyhandicapées.

Ce guide Handéo est téléchargeable gratuitement sur le site www.handeo.fr