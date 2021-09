Accompagner les enfants dys : Le médecin, l’enseignant et les dys

Ecouter article Ecouter article





Le médecin, l’enseignant et les dys : pour une convergence des approches pour accompagner les enfants porteurs de troubles dys



Destiné à toute personne susceptible d’accompagner des enfants qui évoluent avec des troubles dys, l’ouvrage « Le médecin, l’enseignant et les dys : pour une convergence des approches » propose d’aborder le thème des troubles dys à travers différents champs de compétences afin de construire un vivier de réflexions à la fois commun et plus large. L’idée étant de concilier les approches, dans une optique pluridisciplinaire, plutôt que de les opposer.

L’inclusion dans toutes ses dimensions

Ainsi cet ouvrage fait se croiser les idées de Michèle Mazeau, spécialiste de la neuropsychologie et d’Alain Moret, enseignant qui a consacré sa carrière à former les professeurs. « Ce livre pose la question de l’inclusion de ces jeunes dans toutes ses dimensions, indiquent-ils. Ses nombreux enjeux excèdent le problème déterminant de la scolarité pour en irriguer d’autres, tout aussi multiples que généraux : sociétaux, juridiques, scientifiques, administratifs… Un ouvrage qui permet d’éclairer et de stimuler la collaboration médecin / enseignant dans le cadre de l’accompagnement des enfants Dys ».