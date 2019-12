Accompagner et faciliter la scolarisation

Parce que tous les élèves ont droit à la scolarité, le ministère de l’Éducation nationale a mis en œuvre un espace en ligne rassemblant des ressources afin d’accompagner et de faciliter la scolarisation d’enfants handicapés.

En ligne depuis la rentrée 2008, le site www.lecolepourtous.education.fr répond aux questions relatives à l’orientation, au rôle des auxiliaires de vie scolaire, aux aides techniques et financières ou à l’aménagement des examens. Cet espace contient des analyses d’outils, des ressources numériques, mais aussi une bibliographie, une sitographie et l’ensemble des textes relatifs à la scolarisation des élèves handicapés. Enfin, dans un souci de proximité, un module permet de trouver dans chaque département les établissements et organismes pouvant accompagner l’élève et répondre aux attentes des familles.