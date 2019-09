Accompagnement sexuel : des diplômes contestés en Suisse

Au mois de juin dernier, dix assistantes et assistants sexuels pour personnes en situation de handicap – quatre femmes et six hommes – ont reçu leurs diplômes à l’issue d’une formation d’un an. Il s’agissait de la première « promo » de ce genre en Suisse romande. Alors, en avance sur la question de l’accompagnement sexuel, nos voisins helvètes ? Sans doute… pourtant quelques jours seulement avant la remise des diplômes, le Conseil d’Etat avait annoncé que les futurs assistants sexuels pour personnes handicapées auraient, aux yeux de l’Etat, le même statut légal que les prostituées.

Laurent Moutinot en a informé, dès le 20 juin, l’association Sexualité et Handicaps Pluriels (SEHP). Pour le ministre des Institutions et le collège gouvernemental, aucune dérogation à la loi ne peut être accordée et les assistants devront se déclarer au service des mœurs où ils seront considérés comme d’ordinaires travailleurs du sexe. Une décision que Catherine Agthe Diserens, présidente de l’association SEHP commentait en ces termes : «L’Etat ne peut actuellement être associé à une réflexion dans ce domaine, mais notre compétence n’est pas remise en question. Cette reconnaissance est une forme de soutien !» La sexo-pédagogue se disait même «confiante» pour l’avenir: «Il faut placer cette réflexion romande et internationale dans son contexte historique, soulignait-t-elle. Il y a dix ans, nous n’aurions pas été reçus. Aujourd’hui, notre action est devenue plus publique. Il faut laisser à ces questions délicates le temps de s’enraciner.»

Une présence sensuelle

Cette « fausse note » n’a cependant pas empêché la cérémonie de se dérouler dans une ambiance chaleureuse en présence d’une centaine de personnes. Preuve de la prise en compte de cette démarche par certains politiques, on notait la présence, parmi les orateurs de la soirée, du conseiller aux Etats Luc Recordon (Verts/VD). Maintenant, la SEHP va mettre son énergie dans la formation qu’il a mise sur pied. Celle-ci a débuté il y a une semaine avec douze participants. Selon Catherine Agthe, «ce sont des personnes très impliquées, d’une grande authenticité personnelle et entièrement conscientes des enjeux éthiques» qui pourront fournir des caresses, des corps à corps et une présence sensuelle auprès de personnes atteintes d’un handicap physique, sensoriel, mental ou psychique. La formation proposée comprend, outre la connaissance des divers handicaps, les aspects juridiques, médico-sociaux et culturels, les modalités pratiques, ainsi que les relations institutionnelles et familiales, sans oublier la sexologie et l’éthique.

Débats et polémiques



L’assistance sexuelle aux handicapés existe depuis plus de 30 ans dans certains pays d’Europe du nord, Pays-Bas en particulier. En Suisse alémanique, les premiers débats et polémiques sur cette question remontent à 2003. Un premier bureau spécialisé s’est ouvert début 2006 à Bâle sous l’égide de l’association FaBS. Cette dernière a repris le flambeau après que la section zurichoise de Pro Infirmis eut jeté l’éponge suite à un recul des dons. Deux promotions d’assistants ont déjà été formées outre-Sarine, en 2004 et 2007. La France et la Belgique francophone, où rien de tel n’existe, se montrent intéressées à ce qui se passe en Suisse romande et des collaborations sont envisagées, précise Mme Vatré. Les assistants sexuels proposent aux handicapés massages, caresses, expériences sensuelles, jeux érotiques et conseils pour leur apprendre à vivre leur sexualité en toute autonomie.