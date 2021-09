Accompagnement médico-social et handicap : Une nouvelle plateforme

Ecouter article Ecouter article





Lancement d’une nouvelle plateforme numérique pour améliorer l’accompagnement médico-social des personnes en situation de handicap

Faciliter l’accompagnement médico-social des personnes en situation de handicap et œuvrer pour une meilleure inclusion numérique : tels sont les objectifs de PAD+, plateforme d’accompagnement à distance qui sera lancée en cette fin d’année 2021 par le groupe UGECAM et l’EPNAK, deux acteurs nationaux de la réadaptation professionnelle et de la formation, en partenariat avec la FAGERH, qui fédère les établissements et services de réadaptation professionnelle en France.

Un outil de suivi à distance pour les usagers et les professionnels

Concrètement, cette plateforme numérique aura pour but de mettre à disposition des professionnels et des usagers en situation de handicap un outil de suivi à distance particulièrement inclusif et accessible à tous.

Forte du slogan « PAD+, un pas de plus vers l’inclusion numérique des personnes handicapées », cette nouvelle interface permettra notamment aux acteurs concernés de diffuser des contenus de formations et d’assurer un suivi médico-social partout en France et en toute sécurité.

« Les personnes en situation de handicap pourront suivre leur parcours de formation selon des modalités adaptées à leurs besoins, en présentiel ou en distanciel, expliquent les porteurs du projet. Elles pourront également échanger avec leurs pairs et des professionnels et réaliser des travaux collaboratifs. De cette manière, PAD+ offrira un accompagnement personnalisé à ses utilisateurs avec de nombreuses fonctionnalités ».

Un projet retenu dans le cadre du programme “Entrepreneurs d’Intérêt Général”

À noter que le projet de développement de cette plateforme a été retenu par la direction interministérielle du numérique (DINUM), par le biais de son programme Entrepreneurs d’Intérêt Général (EIG). Dans ce cadre, deux développeurs et un web designer ont été recrutés pour développer la PAD+ à travers une mission débutera mi-septembre pour une durée de 10 mois.

À terme, l’outil PAD+ pourrait être proposé à l’ensemble des acteurs de la réadaptation professionnelle afin d’œuvrer à l’échelle nationale pour la lutte contre la fracture numérique – qui touche plus particulièrement les personnes en situation de handicap.