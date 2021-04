Accompagnement handicap : Nouvelle édition du Prix Klesia

Ecouter article Ecouter article





Le groupe de protection social Klesia lance un appel à projet pour la 14e édition du Prix KLESIA Accompagnement Handicap, afin d’améliorer le quotidien de personnes en situation de handicap.

Améliorer le quotidien des personnes handicapées et de leurs aidants : C’est l’objectif de la nouvelle édition du Prix Accompagnement Handicap organisé depuis 14 ans par le groupe Klesia ! Engagé dans le champ du handicap, la mission de celui-ci consiste à accompagner les retraités handicapés et leurs proches, les entreprises, et les salariés clients. L’organisme souhaite compléter cette approche avec son appel à projet, en mettant en avant des initiatives innovantes pour une société plus inclusive.

Qui peut y participer ?

Le Prix KLESIA Accompagnement Handicap s’adresse aux fonds de dotation, fondations, associations, groupements de coopérations sociales et médico-sociales et structures de l’Economie Sociale et Solidaire avec agrément ESUS (hors mutuelles et coopératives). Les organismes intéressés doivent avoir développé ou être en train de développer un projet en faveur du handicap. Le projet doit être destiné à l’ensemble de la population (enfants, adultes, séniors) et peut porter sur différents secteurs d’intervention : soins, scolarité, aide à la vie quotidienne, prévention, etc. Les structures ont jusqu’au 25 juin 2021 pour déposer leur dossier de candidature.

Comment se déroule l’évènement ?

La cérémonie de récompense aura lieu en décembre 2021. Les structures dont le projet a été retenu pourront recevoir un prix de 20 000 euros chacune et quatre prix différents :

Le prix Emploi, récompense une action en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

Le prix Aide aux aidants, récompense une action de soutien destinée aux proches aidants de personne en situation de handicap.

Le prix Avance en âge, récompense une action d’accompagnement et/ou de prévention du vieillissement des personnes handicapées.

Le prix Nouvelles technologies, récompense un projet qui améliore la qualité de vie des personnes en situation de handicap, grâce à un outil ou équipement numérique, technique ou technologique.

Le public pourra aussi désigner son organisme “coup de cœur” et lui fera gagner un prix supplémentaire de 5 000 euros.

Les lauréats qui le désirent pourront, en plus, bénéficier d’une mission d’accompagnement avec l’association partenaire Passerelles et Compétences.

Les différents projets seront départagés selon des critères d’impact, d’innovation et d’exemplarité pour la qualité de vie de la personne en situation de handicap.

Le dossier de candidature et le règlement sont à retrouver sur le site internet du groupe Klesia.

Le dossier compété est à renvoyer à l’adresse e-mail suivante : [email protected]

Camille Romand