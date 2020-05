Accompagnement du handicap : Un concours de projets innovants

Klesia lance la 13e édition du Prix Accompagnement du Handicap



Le groupe de protection sociale Klesia lance la nouvelle édition de son Prix Accompagnement du Handicap. Objectif : découvrir et récompenser des projets à caractère innovants à destination des personnes en situation de handicap.

Ce concours est ouvert aux associations, fondations, fonds de dotation, groupements de coopérations sociales et médico-sociales et structures de l’Economie Sociale et Solidaire avec agrément ESUS (hors mutuelles et coopératives) qui ont développé, ou sont en cours de développement et réalisation, de programmes sur mesure en matière de handicap.

Les projets présentés devront s’adresser à l’ensemble de la population (enfants, adultes, séniors) et pourront porter sur différents domaines d’intervention et d’accompagnement du handicap : accueil, hébergement, habitat, aide à la vie quotidienne, scolarité, soins, prévention… Ils seront départagés selon des critères d’innovation, d’inclusion sociale et citoyenne, d’exemplarité et d’impact sur la qualité de vie de la personne en situation de handicap.



4 grands prix, de 20 000 euros chacun, seront décernés aux structures lauréates en décembre 2020 : le Prix Emploi, le Prix Avancée en âge, le Prix Aide aux aidants, le prix Nouvelles technologies qui récompense un projet qui, par un outil ou équipement technique, numérique ou technologique améliore concrètement la qualité de vie des personnes handicapées, et le « coup de cœur » du public remportera un prix supplémentaire de 5 000 euros.

Les Lauréats qui le souhaitent, bénéficieront d’une mission d’accompagnement avec l’organisme partenaire Passerelles et Compétences.

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site www.prixhandicap.klesia.fr et doit être adressé au plus tard le 1er juin 2020 à l’adresse mail : accompagnement.handicap@klesia.fr