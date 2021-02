Accompagnement des familles concernées par l’autisme : RAD’AU

Ecouter article Ecouter article





RAD’AU : « De partout, Rejoignons-nous », la solution connectée pour l’accompagnement des familles concernées par l’autisme

Même en période de crise, on peut voir naître de belles et prometteuses initiatives. C’est le cas de RAD’AU, un dispositif de guidance et d’accompagnement des familles concernées par l’autisme qui occupe une place jusque-là laissée vacante par les associations. C’est Rachel Jeanpierre, sa créatrice, qui nous en parle. Rachel Jeanpierre est aussi fondatrice et dirigeante du cabinet Comeryl. Elle accompagne depuis 15 ans les entreprises pour recruter et manager des personnes en situation de handicap. Comeryl est engagée en faveur de l’emploi, de la sécurisation des parcours et de l’innovation sociale.

Parlez-nous de votre activité au sein de RAD’AU.

Nous accompagnons les responsables d’équipes pour les aider à intégrer le handicap dans leurs pratiques managériales. Notre équipe est pluri-professionnelle et se compose de consultants, de coachs certifiés, de psychologues, d’assistantes sociales et de professionnels de l’autisme.

Sur le sujet de l’autisme en entreprise, nous avons commencé nos travaux il y a trois ans. Depuis nous accompagnons des entreprises et des organismes de formation à intégrer des personnes neuro-atypiques et aussi des associations de familles qui souhaitent développer leur service emploi.

Pourriez-vous nous expliquer en détails ce qu’est RAD’AU ?

RAD’AU propose de la guidance parentale pour les familles concernées par l’autisme, des cours d’habiletés sociales et comportementales pour les personnes avec TSA, du soutien psychologique et du coaching en amont des dispositifs territoriaux existants.

RAD’AU permet grâce à sa formule AUTISM FAMILY d’accompagner jusqu’à 5 personnes de la même famille, quel que soit le lieu d’habitation de chacun. La formule AUTISM JOB permet à chaque personne avec autisme de bénéficier d’un accompagnement adapté et personnalisé pour la soutenir, rompre l’isolement et l’impliquer dans un maillage territorial des acteurs de l’emploi. Cette formule permet de mieux vivre avec l’autisme grâce à un programme complet de formation « Habiletés sociales et comportementales ». Il est composé de cinq modules : Autonomie, gestion des émotions, relations aux autres, construction du projet professionnel et savoir-être en entreprise.

AUTISM JOB PRO est quant à elle une formule à destination des entreprises qui souhaitent sécuriser le parcours de leurs collaborateurs. Au sein de cette formule affinée en fonction des situations, seront aussi proposés des cours d’habiletés sociales et comportementales, de la sensibilisation, de l’accompagnement des équipes de travail, et du coaching individuel.

RAD’AU est aussi une solution connectée qui a pour vocation de fédérer l’ensemble des acteurs de l’emploi et de la formation professionnelle, les professionnels de l’autisme, les associations et les entreprises. Le but est de développer l’employabilité des personnes avec autisme en milieu ordinaire, cela avec les familles qui gardent un rôle essentiel.

RAD’AU bénéficie d’une direction clinique et l’ensemble des intervenants sont supervisés dans leurs pratiques. Nous misons sur la qualité de l’ensemble de nos services.

Quelle est l’origine de RAD’AU ?

Investie sur des projets emploi-formation, j’ai identifié le besoin des personnes avec autisme d’être accompagnées en amont de tout projet professionnel, pour être en capacité d’être autonomes et actrices de leurs parcours. Je pense qu’il est fondamental de donner aux personnes avec TSA les clés pour gagner en autonomie en proposant un soutien psychologique et une formation aux habiletés sociales et comportementales, tout en créant le lien avec les acteurs locaux de l’emploi et de la formation professionnelle.

Ensemble sur les territoires nous pouvons renforcer nos liens et nos actions.

Nous avons accompagné les personnes à distance pendant le confinement. En adaptant nos approches, nous nous sommes aperçus que c’était réalisable et qu’elles progressaient. Encouragés par ces résultats, nous avons décidé de faire de ce rêve… une réalité : RAD’AU.

Qu’est-ce que RAD’AU va changer dans l’accompagnement des familles concernées par l’autisme ?

RAD’AU intervient pour les familles et les personnes avec TSA qui sont aujourd’hui isolées et fera le lien avec les acteurs économiques, dont les entreprises. Le dispositif ne se substituera pas aux accompagnements existants. Il a vocation à proposer des solutions adaptées aux personnes qui n’ont, aujourd’hui, pas accès aux dispositifs existants, parce qu’ils sont éloignés des villes ou par manque de disponibilité. Grâce à RAD’AU, de nouvelles passerelles seront créées avec l’emploi accompagné et l’ensemble des acteurs du territoire.

Quels sont vos partenaires ?

Tout d’abord, je tiens à remercier le parrain de RAD’AU, Bruno Renard, directeur de la RSE au CEA de Grenoble. Parmi les partenaires, nous retrouvons Sésame Autisme Rhône Alpes, Annecy Autisme… les partenariats avec les acteurs engagés se développent quotidiennement.

« Ensemble, construisons demain ! Avec RAD’AU, de partout rejoignons nous ! »

À partir de quand peut-on adhérer au dispositif pour l’accompagnement des familles concernées par l’autisme ?

Les préinscriptions sont ouvertes car les places sont limitées. Dès 2021, les services débuteront. Vous trouverez plus d’informations sur : www.radau.fr

En photo : Rachel Jeanpierre, créatrice de RAD’AU.