Accompagnement des entrepreneurs handicapés : La campagne d’H’Up

H’up accélère la réussite des entrepreneurs handicapés

En cette fin d’année 2019, h’up entrepreneurs lance une campagne de dons pour soutenir l’accompagnement des entrepreneurs handicapés !

Depuis 2008, h’up accélère la réussite des entrepreneurs en situation de handicap, créateurs ou entrepreneurs déjà en activité, grâce à la mobilisation de plus de 200 coachs ou experts projet bénévoles. Notre campagne de dons est destinée à accompagner plus d’entrepreneurs en situation de handicap, et pour constante amélioration de nos programmes.

H’up sera en capacité de proposer courant 2020 un nouveau programme d’accompagnement dédié aux porteurs de projet très éloignés du monde de l’entrepreneuriat et qui souhaitent le découvrir avant de s’y lancer !

Découvrez le témoignage de Patrice Senmartin, entrepreneur accompagné par h’up

Ton profil personnel et ton handicap

Je suis originaire de Tarbes, athlète de haut niveau et non-voyant. Je pratique le cyclisme de compétition en tandem avec la Fédération française d’handisport.

J’ai été champion de France de multiples fois depuis 1987, ainsi que champion du monde. J’ai notamment été médaillé d’or du kilomètre arrêté aux Jeux Olympiques de 1996 à Atlanta.

J’ai suivi un parcours universitaire en comptabilité / gestion, et je travaille à la SNCF en tant que chargé de communication et gestionnaire des ressources humaines.

Parle nous de ton projet, et de ta situation actuelle

En 2017, ne trouvant plus de sens dans mon travail, j’ai décidé de suivre une formation de masseur, connaissant bien le corps et les besoins des athlètes pour l’avoir été moi-même. J’ai été diplômé de cette formation en janvier 2018.

Moins d’un an plus tard, j’ai ouvert un salon de massage dans le 8ème arrondissement de Paris : L’univers du massage Paris.

Pour l’instant, je conserve mon emploi à temps partiel et j’ouvre mon salon le vendredi et le week-end, mais mon but à terme serait de vivre de ma passion.

Ta relation avec h’up

J’ai contacté h’up afin d’être aidé dans la création de mon entreprise de massage, ne sachant pas par où commencer dans mes démarches.

J’ai travaillé avec mon expert-projet Pierre sur la recherche de mon local avec succès, puis sur une étude de marché afin de prendre conscience des habitudes de la concurrence. Nous avons également beaucoup travaillé sur l’image de ma marque et son développement.

Il a été d’une grande aide technique mais aussi de compensation de mon handicap dans tous les aspects visuels. Il m’a également beaucoup apporté sur la logistiques et la gestion de ma plateforme de réservation de clients.

Sans lui et sans h’up, je n’aurais probablement jamais monté mon entreprise et vécu mon rêve !

Découvrez le portrait d’Audrey Thouand, donatrice h’up

Votre parcours personnel, votre histoire, présentez-vous !

Audrey Thouand, co-fondatrice et dirigeante d’Eiffel Housing, agence immobilière spécialisée dans la location et la gestion d’appartements. Mes premiers contacts avec l’association h’up nous ramènent à 2008 alors que Pauline Arnaud-Blanchard, Laura Benveniste et moi-même étions encore étudiantes. Nous suivions un cours de business plan solidaire et avions rencontré Didier Roche afin de l’accompagner dans le lancement de l’UPTIH (ancien h’up) par la réalisation d’une étude de marché et d’un business plan.

Merci pour votre don ! Pourquoi avez-vous choisi h’up ?

Si aujourd’hui je soutiens h’up c’est avant tout parce que je suis certaine de son impact et de l’utilité des actions menées par l’équipe qui la représente. Malgré le fait que je ne sois pas directement impactée par le handicap, je me sens concernée car nous ne savons pas de quoi la vie est faite et qu’en conséquence nous sommes tous des TIH potentiels.

Si vous deviez convaincre d’autres donateurs d’opter pour h’up, que souhaiteriez-vous leur dire ?

Aujourd’hui, toutes les entreprises ont une responsabilité sociétale et on la possibilité de se mobiliser pour améliorer le monde qui nous entoure. Pour certaines entités, à effectif réduit, il peut être difficile d’employer des personnes en situation de handicap. Il est donc, selon moi, de notre devoir d’apporter une contribution, par le biais de professionnels comme H’UP qui se mobilise pour faciliter l’accès à l’entrepreneuriat.

Pour en savoir plus sur l’accompagnement des entrepreneurs handicapés mené par h’up : https://h-up.fr/