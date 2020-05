Accompagnement des enfants autistes en période de Covid-19 : Zoom

Découvrez les témoignages de professionnels qui participent à l’accompagnement des enfants autistes en période de Covid-19 avec la Fondation des Amis de l’Atelier

Voilà maintenant plusieurs mois, depuis le début du confinement, que les IME (Instituts Médico-Éducatifs) et les SESSAD (Services d’Éducation Spéciale et de Soins à Domicile) de la Fondation des Amis de l’Atelier ont dû entièrement revoir leur organisation pour gérer au mieux l’accompagnement des enfants autistes en période de Covid-19. Parmi les mesures prises : soutien aux familles pour les enfants rentrés vivre le confinement à domicile, réorganisation des équipes dans les établissements d’accueil pour éviter au maximum les déplacements de chacun, ou encore solidarité et renfort du personnel disponible sur d’autres structures de la Fondation…

Dans ce cadre, nous vous proposons de découvrir les témoignages des Directrices des Pôles enfance de la Fondation des Amis de l’Atelier (du 77 et du 95) qui racontent leur quotidien et comment l’accompagnement des enfants autistes en période de Covid-19 continue.

Sophie Chevalier,

Directrice du Pôle enfance 77

« Au Pôle enfance 77, la solidarité s’organise avec les professionnels qui restent sur place, qui préparent de bons petits plats, qui fêtent les anniversaires des enfants, les maîtresses de maison qui nous chouchoutent en apportant des croissants le matin, en prenant soin de nos lieux de vie. Et surtout, un grand nombre des professionnels du Pôle enfance prête main forte dans les établissements pour adultes de la Fondation, du territoire de proximité. Nous sommes en « transfert » sur place, avec 2 équipes d’éducateurs qui se relaient tous les 5 jours pour les enfants accueillis dans l’établissement. Tous les enfants qui sont dans leur famille sont contactés par téléphone par les chefs de service, chefs d’équipes et psychologues. Une petite équipe d’éducateurs propose des visites à domicile pour les enfants pour qui le confinement devient compliqué. »

Karine Darnet-Ginot,

Directrice du Pôle enfance 95

« L’équipe du SESSAD La Boussole Bleue (du Pôle enfance 95) fait preuve d’imagination et d’inventivité. Les éducateurs adaptent leur accompagnement en fonction des enfants. Par exemple certains éducateurs mettent en place des rendez-vous Skype, d’autres des appels téléphoniques, d’autres des échanges par email. Ils viennent aussi en soutien aux familles sur les devoirs mis en ligne et réalisent des supports. Le SESSAD La Boussole Bleue a mis en place un numéro de téléphone d’astreinte en direction des familles. Elles sont toutes appelées au minimum deux fois par semaine et en fonction de leurs besoins, et peuvent être rappelées par un professionnel de l’équipe. Les accompagnants ont recensé les situations « compliquées » en instaurant des appels plus réguliers. Le SESSAD a aussi envoyé aux familles, avec le soutien de Formavision, des pictogrammes pour expliquer le confinement aux enfants. »

L’équipe de la Fondation des Amis de l’Atelier reste très mobilisée et récolte des dons

“Si la reprise progressive de certaines activités jusqu’alors suspendues va débuter dès la semaine prochaine, la lutte contre le COVID-19 n’est pas terminée. L’ensemble du personnel des IME et SESSAD de la Fondation des Amis de l’Atelier a à cœur de veiller à ne pas laisser entrer le virus au sein de ses établissements. Leur attention est toujours aussi forte pour protéger les enfants et les accompagner au mieux dans leur quotidien, expliquent les membres de la fondation. Restez, vous aussi, mobilisés ! Aidez-nous à maintenir nos efforts et nos missions pour garantir le bien-être et l’épanouissement de ces enfants et jeunes adultes. Le défi de l’accompagnement et de l’inclusion est un enjeu majeur, et nos besoins restent immenses ! Nous avons besoin de vous !”.

Pour en savoir plus sur la Fondation des Amis de l’Atelier et son accompagnement des enfants autistes en période de Covid-19 : http://www.fondation-amisdelatelier.org/